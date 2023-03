Gli studenti del “Fermi-De Titta” vincono il torneo Scuolavolley 2023 

Gli studenti del “Fermi-De Titta” di Lanciano vincitori del torneo ‘juniores’ e quelli del “De Mattei” di Vasto conquistano la supercoppa: questi i verdetti della giornata conclusiva di ScuolaVolley 2023, disputatasi a Lanciano sabato mattina.

Sette rappresentative hanno animato il torneo riservato alle ragazze e ai ragazzi dell’ultimo biennio delle superiori confrontandosi sui parquet del palasport di via Rosato e del Pala Masciangelo, messe a disposizione dall’amministrazione comunale di Lanciano, che ha patrocinato la manifestazione.

La finalissima ha registrato il successo dei porta colori del “Fermi - De Titta”: ilancianesi, (Claudio Cimini, Luigi Torosantucci, Manuel Solano, Lorenzo D’Alfonso, Michelle Di Battista, Gabriela Ferrante, Martina Verì, Aurora Di Ciano, Chiara Pagliarone, Chiara Di Camillo) guidati dalla panchina dallo staff tecnico composto dalle allenatrici professoresse Giulia Di Nenno e Alessandra Saraceni, hanno avuto la meglio sul team del liceo Vittorio Emanuele II di Lanciano, guidato dalla professoressa Milena Paione.

Sul gradino più basso del podio si è accomodato l’I.S. E. Mattei di Vasto, allenato dalla professoressa Raffaella Vitale che, in un derby tutto vastese, ha vinto la finale per il terzo posto battendo i concittadini del “Pantini –Pudente”.

Il 5° posto è stato appannaggio dell’omnicomprensivo di Guardiagrele, alle cui spalle si sono piazzate nell’ordine l’”A. Marino” di Casoli ed il “Da Vinci-De Giorgio” di Lanciano.

Nel corso della cerimonia di premiazione, che si è aperta con un riconoscimento agli arbitri, a tutti i professori che hanno accompagnato le squadre partecipanti, e in particolare ai professori Sergio Angelini (Guardiagrele) e Alessandro Raida (Casoli) in procinto di lasciare l’insegnamento, è stata consegnata anche la “Supercoppa”. Il prestigioso trofeo, messo in palio dal Cedas Sevel, che premia l’istituto che ha ottenuto il miglior risultato complessivo, è stato assegnato all’ E. Mattei di Vasto della professoressa Raffaella Vitale che, pur avendo concluso a pari merito con il liceo Vittorio Emanuele II, si è aggiudicato il premio in virtù della vittoria conseguita nel torneo “allievi”.

La kermesse, organizzata dal Cedas Sevel di Atessa, si è svolta nell’ambito del calendario 2023 del Comitato regionale Abruzzo dello Csain (Centri Sportivi Aziendali Industriali con la partecipazione della presidente Noemi Tazzi e il suo vice, Francesco Splendiani.

Queste le parole a fine mattinata di Walter Di Gregorio, che ha coordinato le attività del comitato organizzatore di ScuolaVolley: “Dopo tre anni nei quali la pandemia dovuta al Covid ha impedito ogni attività, siamo finalmente riusciti a ripartire. Vedere tanto entusiasmo nei professori e nei ragazzi ci sprona ad andare avanti ed a programmare per i mesi prossimi altre attività studentesche e in particolare il torneo di basket e quello di calcio a 5”.