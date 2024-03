Giornata mondiale dell’acqua: laboratori sul Foro per sensibilizzare i più piccoli alla salvaguardia della risorsa idrica

Laboratori sulle sponde del fiume Foro per sensibilizzare i più piccoli alla salvaguardia della risorsa idrica, percorsi di sensibilizzazione ambientale e formazione in occasione della 32ma Giornata mondiale dell’acqua: è la proposta dell'Arta Abruzzo dedicata ai bambini della scuola primaria dell'istituto comprensivo "Galileo Galilei" di San Giovanni Teatino. L'obiettivo è di trasmettere valori e buone pratiche per la salvaguardia dell’ambiente.I laboratori sulle sponde del Foro, in provincia di Chieti, permetteranno di studiare l’ecosistema fluviale e osservare da vicino le attività di monitoraggio e campionamento effettuate dall’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente.

Questa mattina, benerdì 22 marzo, è in programma il primo di una serie di incontri per sensibilizzare le nuove generazioni all'uso consapevole e responsabile della preziosa risorsa idrica.

Alla giornata di oggi in aula seguirà, il prossimo 13 maggio, una visita guidata sulle sponde del fiume Foro: un’esperienza sul campo al fianco dei tecnici dell’Agenzia ambientale, durante la quale è prevista un’attività didattica, incentrata sull'osservazione dell'ecosistema fluviale, per poi passare alla pratica laboratoriale per il riconoscimento dei macro invertebrati recuperati direttamente dal fiume, organismi capaci di dare indicazioni sulla salubrità delle acque.

"Per Arta, come per le altre Agenzie regionali di tutela dell'ambiente riunite nel Sistema nazionale di protezione ambientale (Snpa), l'educazione ambientale nelle scuole rappresenta un’attività imprescindibile affinché si attivi un virtuoso effetto a catena nel coinvolgimento delle famiglie, per una maggiore sensibilizzazione e gestione sostenibile della fondamentale risorsa idrica" spiega in una nota l'Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente.