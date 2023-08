Come ordinare i libri scolastici online risparmiando sul prezzo di copertina

Come ordinare i libri per le scuole, magari risparmiando qualcosina, in vista del nuovo anno in corso? All'inizio della scuola ormai manca poco. È fondamentale riuscire a pianificare bene la spesa, visto che è piuttosto importante e per la famiglia può significare un grande dispendio di denaro. Ecco perché acquistare libri scolastici usati e testi a prezzi più convenienti, approfittando delle promozioni, sono tutte validissime idee.

Per risparmiare e avere libri di testo nuovi si può approfittare delle offerte Amazon riservate ai piccoli studenti e ai loro genitori. Il noto marketplace mette a disposizione un servizio online che, con pochi click, vi permette di ricevere a casa tutti i libri necessari per l’inizio della scuola. Il tutto approfittando anche di un interessantissimo sconto!

Acquistare i libri su Amazon

Di seguito tutti i passaggi per ordinare i libri scolastici su Amazon risparmiando:

1. Cliccate sul banner qui sotto Acquista i libri scolastici della tua classe con pochi click

2. Selezionate la regione d’appartenenza, provincia e comune, quindi Abruzzo > Chieti > Chieti o Comune della provincia

3. Scegliete il tipo di scuola

4. Selezionate dall'elenco il nome dell scuola a cui è iscritto vostro figlio/figlia

5. Cliccate sulla classe e sulla sezione frequentata

6. Una volta comparso l’elenco dei libri di testo in adozione per l’anno in corso, spuntate quelli che già avete o che non vi interessano

7. Confermato l’ordine nel giro di pochi giorni riceverete comodamente a casa tutti i volumi selezionati

Diritto di recesso

Potrai restituire (senza doverne specificare il motivo) i libri scolastici acquistati entro 30 giorni, se venduti e spediti da Amazon.it.

Offerta Promo Prime Student

Solo per gli studenti universitari è possibile iscriversi a Prime Student, l’abbonamento che assicura tutti i benefici di Amazon Prime ma ad un prezzo super conveniente. Gli studenti non solo avranno a disposizione un periodo di prova di 90 giorni senza costi aggiuntivi, ma l’abbonamento annuale sarà solo di 24,95 euro

Grazie a Prime Student avrai: