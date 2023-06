Tavolo Alfagomma convocato dalla Regione, l'azienda diserta l'incontro coi sindacati

Il sindaco Leo Castiglione e l’assessore alle attività produttive Paolo Cieri hanno partecipato, venerdì pomeriggio, al tavolo convocato dalla Regione Abruzzo sulla “questione” Alfagomma. Ma l'azienda ha disertato l'incontro.

Il tavolo era stato convocato su richiesta dei sindacati poiché al momento, nonostante l’accordo sottoscritto dall’azienda e dai lavoratori ex Yokohama, ci sono ancora lavoratori che non sono stati mai richiamati dall’azienda e che hanno finito la Naspo.

Il sindaco Castiglione nel suo intervento ha rilevato come “sono due anni che parliamo e ci confrontiamo su questo problema, sempre però con l’assenza della proprietà e questo non ci consente di avere delle risposte definitive e concrete. I delegati riferiscono di investimenti sullo stabilimento, alcuni dovuti per il rispetto della normativa sulla sicurezza altri per una visione strategica, ma quello che chiediamo è se a questi investimenti corrisponderà a breve l’assunzione di questi lavoratori. Abbiamo il dovere morale di dare una risposta definitiva dopo due anni”.

Al termine dell’incontro l’assessore regionale Pietro Quaresimale ha chiesto di incontrare a breve la proprietà dell’azienda.