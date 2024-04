Il Comune di Vasto cerca locatario per la casa di riposo Sant'Onofrio: canone mensile da 3mila euro per ospitare 30 anziani

Questa mattina, in municipio, a Vasto, il sindaco Francesco Menna, insieme al presidente dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Asp 1 della Provincia di Chieti Concezio Tilli, ha presentato l’avviso di gara a evidenza pubblica per la locazione della casa di riposo Sant'Onofrio, di proprietà del Comune di Vasto e affidato alla Asp con contratto di comodato d’uso del 1989 e novellato questo mese.

Hanno partecipato all’evento gli assessori Anna Bosco e Licia Fioravante, insieme alla consigliera comunale Maria Molino e al consigliere regionale Francesco Prospero.

L’immobile si sviluppa su tre livelli ed è dotato di cucina, refettorio, uffici, locali per attività ricreative e sociali oltre ai locali di degenza e i bagni.

Grazie a un importo di 400 mila euro, di cui 283 mila e 500 finanziati dalla Regione Abruzzo e altri 116 mila e 500 con fondi di bilancio del Comune di Vasto, è stato possibile eseguire lavori di adeguamento e messa a norma dell’edificio.

A marzo dello scorso anno, il Comune ha riconsegnato alla Asp la struttura. Per la riapertura dell’attività di assistenza agli anziani, è necessario realizzare altri interventi di completamento: l’accesso alla scala antincendio, la posa in opera di porte, infissi interni ed esterni, risanamento intonaco, ripristino cucina, installazione servoscala, fornitura e posa in opera parziale di gronde, scossaline e converse.

“Grazie a una gara pubblica - spiega il sindaco Menna - l’immobile sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta tecnica-economica più vantaggiosa. L’importo stimato per il completamento dei lavori è di 137.483,58 euro, pertanto l’aggiudicatario della locazione potrà compensare parte dei lavori realizzati con il canone di locazione. L’immobile ha una capacità dimensionale per garantire assistenza h24 a circa 30 persone autosufficienti e in forma semi residenziale potrà essere attivato un centro diurno per anziani per circa 20 persone”.

“In questi anni, tante azioni sono state messe in campo per migliorare l’immobile di Sant’Onofrio e la cosa più importante che con questa nuova procedura di gara - ha aggiunto l’assessore al Welfare e all’Inclusione Anna Bosco - si riesca a individuare un operatore che abbia la forza di riaprire questa struttura e possa garantire l’accoglienza di persone anziane offendo alla città anche un centro diurno e valorizzare una struttura tanto cara alla città”.

“Guardiamo positivamente a questo bando - ha detto la consigliera comunale Maria Molino - che rispetta le finalità della struttura. Il centro diurno rappresenterà un importante punto di forza offrendo non solo servizi di assistenza ma garantirà la permanenza della persona anziana nel proprio ambiente familiare”.

“Il conduttore dovrà provvedere - ha concluso Concezio Tilli presidente dell’Asp - alla fornitura dell’arredo necessario. Bisognerà inoltre presentare una cauzione pari a 100 mila euro. Il canone mensile, posto a base d’asta, è pari a 3 mila euro la durata della locazione è fissata a 9 anni, eventualmente rinnovabile per altri 6 anni”.