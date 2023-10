Superlavoro dei vigili del fuoco per le forti raffiche di vento fra alberi caduti e interventi di messa in sicurezza

Numerosissimi gli interventi dei vigili del fuoco, nella giornata di oggi, in tutta la provincia, per i disagi causati dalle forti raffiche di vento che, come previsto dall'allerta meteo emessa sull'Abruzzo, sta colpendo tutto il Chietino.

Finora, i vigili del fuoco del comando provinciale di via Masci e dei distaccamenti di tutta la provincia sono stati impegnati in una quarantina di interventi per alberi caduti in strada, sulle automobili e in un caso, a Villamagna, anche su un'abitazione. Non si registrano persone coinvolte.

Inoltre, le alte temperature hanno provocato tre incendi di una certa rilevanza, alimentati dal vento. Uno sulla provinciale Lanciano-Atessa, che ha causato la chiusura del ponte sul fiume Sangro; uno a Guilmi, dove sono impegnati tre canadair e uno a Vasto, dove un rogo di sterpaglie a ridosso della ferrovia ha determinato l'interruzione della linea, con gravi disagi e ritardi dei treni, attualmente fermi.

Sempre a causa del vento forte, oggi il sindaco di Chieti ha firmato un'ordinanza per la chiusura del cimitero di Sant'Anna, che tornerà accessibile ai visitatori non appena ci saranno le condizioni di sicurezza.