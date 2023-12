Un anno fa l'addio a padre Lorenzo: oggi la pietra commemorativa sulla sua casa natale e la messa in suffragio

È in programma oggi (venerdì 22 dicembre), alle ore 18.30, nella chiesa di Mater Domini, a Chieti, la messa in ricordo di padre Lorenzo Polidoro, il frate amato da tutti, che si è spento esattamente un anno fa, a 90 anni.

Prima della celebrazione, è previsto un momento speciale, l'apposizione di una targa in pietra sulla casa natale di padre Lorenzo, al civico 21 di largo Cremonesi, nel centro di Chieti. Lì, nel 1932, nacque Giustino Polidoro, poi ordinato sacerdote nel 1958.

L'appuntamento, ideato dall'ex consigliere comunale Alessandro Marzoli insieme ad alcuni cittadini di Chieti, è in programma alle 17; la pietra commemorativa sarà benedetta dall'arcivescovo monsignor Bruno Forte.

Dotato di iniziativa, doti comunicative e carisma fuori dal comune, padre Lorenzo è stato amatissimo da tanti non solo a Chieti, ma anche a Lanciano, dove ha guidato per decenni la parrocchia di San Pietro Apostolo, che ha reso un punto di riferimento per diverse attività sportive e ludiche non solo per i ragazzi e le famiglie del quartiere, ma di tutta la città. E qui, l'estate scorsa, gli è stato intitolato il campetto di calcio.

Un affetto ricambiato, considerando che, nel suo testamento, il frate ha indicato di lasciare proprio alla città di Lanciano l'ostello della gioventù di Rosello, un luogo in cui centinaia di giovani lancianesi e non solo hanno trascorso vacanze indimenticabili sotto la guida del sacerdote.

Negli anni, in tanti hanno continuato a seguirlo, macinando diversi chilometri per assistere alle sue omelie, o chiedendogli di celebrare sacramenti anche fuori Abruzzo. Padre Lorenzo non si è mai negato, restando accanto a tutti coloro a cui era rimasto nel cuore.

Durante il lockdown dovuto alla pandemia da Covid nella primavera 2020, padre Lorenzo celebrava messa sui canali di Chieti Today: un modo per non abbandonare i fedeli collegati da ogni angolo d'Italia e non solo, infondendo loro speranza e vicinanza nonostante le restrizioni.