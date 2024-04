All'Angelini c'è Chieti-Campobasso, blindata la zona dello stadio: i divieti e le modifiche alla viabilità

Partita importante, quella in programma domani (domenica 28 aprile), allo stadio Angelini di Chieti. Nella penultima giornata di campionato, l'ultimo incontro disputato in casa, i neroverdi ospiteranno il Campobasso, con un seguito di 500 sostenitori, tanti i biglietti messi a disposizione degli ospiti, venduti in pochi minuti. Perché i molisani, domani, cercheranno di conquistare una vittoria che può valere la promozione in serie C.

Visto il grande afflusso di tifosi che si riverserà domani nell'impianto sportivo di viale Abruzzo, è stata disposta una serie di divieti e modifiche alla viabilità per consentire l'afflusso e il deflusso dei sostenitori in sicurezza.

In particolare, domani, ci sarà il divieto di transito veicolare in viale Abruzzo, nel tratto compreso dalla rotatoria posta alla confluenza di detta strada con via Tirino e via Madonna della Vittoria fino all'intersezione con via Feltrino, a partire dalle ore 13 alle ore 18 circa e comunque fino a cessate esigenze, a eccezione dei veicoli dei tifosi ospiti, che dovranno accedere all'interno del parcheggio dedicato, dei veicoli delle autorità civili e militari e dei veicoli degli osservatori sportivi.

Sempre dalle ore 13 alle ore 18 circa, saranno istituite la chiusura dell'uscita verso viale Abruzzo presso la rotatoria posta alla confluenza di detta strada con via Tirino e via Madonna della Vittoria; l'obbligo di svolta a sinistra verso via Feltrino, per i veicoli provenienti da viale Abruzzo - lato piazzale Marconi; l'obbligo di svolta a destra verso piazzale Marconi, per i veicoli in uscita da via Feltrino; l'obbligo di svolta a destra verso piazzale Marconi, per i veicoli in uscita da via Capestrano; il senso vietato in via Amiterno, all'intersezione con via Feltrino; l'obbligo di svolta a sinistra verso piazzale Marconi, per i veicoli in uscita da via Zittola; l'obbligo di svolta a sinistra verso via Aterno, per i veicoli dei tifosi ospiti in uscita dall'area di sosta dedicata.

Sono esentati dal divieto di transito istituito con l'ordinanza i veicoli dei residenti del tratto di viale Abruzzo compreso tra il civico n. 324 e il civico n. 442 (lato destro in direzione viale Abruzzo), e tra il civico n. 435 e n. 571 (lato opposto), nonché quelli dei residenti nelle traverse ricomprese in questo tratto viario.

I veicoli dei tifosi ospiti potranno transitare in viale Abruzzo solo per accedere nell'area parcheggio dedicata e per fuoriuscire, esclusivamente in direzione via Aterno.

