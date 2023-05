Strade chiuse, fiumi sorvegliati speciali e monitoraggio costante: i danni del maltempo a Chieti

Il tratto di via Fieramosca chiuso a ridosso del ponte sul fiume Alento, inaccessibile anche via Fonte Canale, la strada che porta al canile rifugio, dove sono al lavoro i vigili del fuoco per la rimozione di alberi caduti. È il bilancio attuale dei danni provocati dal maltempo degli ultimi giorni nel territorio comunale di Chieti, a cui si aggiunge il crollo del soffitto del liceo artistico, nella sede dell'ex Ciapi, dove le lezioni sono state sospese.

Intanto, in Comune, c'è stata una riunione operativa per fare il punto sul maltempo, con il vicesindaco Paolo De Cesare, l’assessore all’Ambiente Chiara Zappalorto, il consigliere delegato alla protezione civile Vincenzo Ginefra, i dirigenti comunali e funzionari dei settori tecnici e di protezione civile dell’Amministrazione e la Polizia Municipale previsti dalle funzioni del Centro operativo comunale.

Con i tecnici dell'ente, si stanno monitorando i luoghi più sensibili della città, attivando tutte le competenze di settore; inoltre, da questa mattina, la polizia municipale e la protezione civile comunale rispondono alle segnalazioni anche con sopralluoghi e verifiche sul campo, oltre al monitoraggio dei fronti interessati da fenomeni di dissesto idrogeologico.

Intanto, dal Comune, arriva una decisa smentita sulla bufala che ha iniziato a girare da questa mattina su molte chat. Un messaggio inoltrato di telefono in telefono lancia un allarme sulle presunte condizioni di via Arenazze e su presunti "cedimenti strutturali non visibili dal manto stradale": si tratta di una fake news, un falso allarme lanciato senza cognizione di causa.

Come specificano da palazzo di città: "Non ci sono segnalazioni relative a via Arenazze e al viadotto di via Gran Sasso, contrariamente a fake news circolate sui social, l’area è costantemente monitorata a causa dei fenomeni di dissesto idrogeologico per cui il Comune ha da tempo attivato la Protezione civile regionale".

Invece, sarà approfondita nelle prossime ore la situazione di via Tiro a Segno e via Ferri, dove stamani si sono recati il vicesindaco e il Not; qui la Protezione civile regionale farà ulteriori verifiche inviando un geologo per monitorare la situazione. Resta sotto costante monitoraggio anche il fiume Pescara.

Riepilogando, dunque, via Anelli Fieramosca, la strada che scende da piazzale Sant'Anna costeggiando il cimitero non è transitabile solo a ridosso del ponte, a tutela dell'incolumità pubblica, visto che la portata del fiume è giunta al limite dell'argine. Chiusa al momento anche via Fonte Canale per consentire la rimozione di alberi e rami caduti. Stamani, infatti, un albero è caduto bloccando la strada d'ingresso al canile e tranciando un cavo elettrico.

Dal Comune, comunque, si raccomanda la massima attenzione. Secondo quanto diffuso dal Centro funzionale d'Abruzzo, infatti, è previsto il codice rosso anche domani per i cinque i fiumi che hanno superato il livello di allarme: l'Alento, il Foro, l'Osento, il Pescara e il Saline