Allerta meteo gialla in Abruzzo, fiumi Alento e Foro ancora in 'codice rosso'

Continuano le piogge sull'Abruzzo e i fiumi restano 'sorvegliati speciali'. Anche per la giornata di oggi, giovedì 18 maggio, il centro funzionale d’Abruzzo ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su tutto il territorio, invitando i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità "a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal piano di emergenza comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi".

Codice rosso anche domani per i cinque i fiumi che hanno superato il livello di allarme e per cui è stato dichiarato il 'codice rosso': l'Alento, il Foro, l'Osento, il Pescara e il Saline. In provincia di Chieti si registra il superamento del livello di preallarme del fiume Sinello, per il quale l'allerta al momento è arancione.