Pioggia e neve in arrivo sull'Abruzzo: si prevedono venti forti e temporali

Pioggia e neve in arrivo sull'Abruzzo. Secondo le previsioni del meteorologo di 3bMeteo Edoardo Ferrara, da giovedì la rotazione delle correnti dai quadranti orientali favorirà un interessamento più diretto e incisivo dei settori abruzzesi, con piogge e rovesci diffusi, localemente a sfondo temporalesco.

Una buona notizia, considerando il deficit pluviometrico in cui versa la regione; la neve sull'Appennino cadrà tuttavia solo a quote elevate, in genere dai 1.600-1.800 metri di quota, ma è comunque una boccata d'ossigeno. Rovesci sparsi e qualche temporale si avvicenderanno anche nel corso della giornata dì venerdì, con ulteriori significativi apporti pluviometrici e quota neve questa volta in calo fin verso i 1.200-1.400 metri entro fine giornata. Tra giovedì e venerdì potranno cadere complessivamente tra i 30 e i 70 millimetri di pioggia a seconda delle zone, con qualche picco superiore nel Chietino.

Migliora il tempo nel fine settimana, con aperture via via più franche entro la fine di sabato, a partire da coste e fascia subappenninica. La domenica dovrebbe invece partire soleggiata, ma tra pomeriggio e sera avanzerà una nuova perturbazione con nubi in generale aumento e qualche nuova pioggia a partire dai settori occidentali della regione.

A Chieti, secondo l'esperto di 3bMeteo, il tempo sarà molto instabile o perturbato sia giovedì che venerdì con piogge e rovesci frequenti, a tratti anche a sfondo temporalesco, contestualmente a venti sostenuti da Est. Temperature in genere comprese tra 9°C e 14°C. Sabato ancora qualche piovasco non escluso, ma con tendenza a tempo asciutto e schiarite entro il pomeriggio, mentre la domenica dovrebbe partire soleggiata, in attesa di un nuovo aumento della copertura nuvolosa tra pomeriggio e sera.