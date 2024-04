Arriva la pioggia di Pasquetta, precipitazioni sull'Abruzzo dal pomeriggio del Lunedì dell'Angelo: le previsioni

Terminerà con la pioggia la giornata di Pasquetta, tradizionalmente dedicata a gite fuori porta, escursioni, concerti all'aperto o semplici pranzi con amici. La perturbazione iniziata nei giorni scorsi sulle regioni settentrionali, infatti, arriverà nel corso della giornata di oggi (lunedì 1° aprile), anche su quelle centrali e parte del Sud. In particolare, nelle tarde ore pomeridiane o prime ore serali sono previsti piovaschi in Abruzzo.

Secondo i meteorologi di 3bmeteo, oggi ci sarà un aumento dell'instabilità nella seconda parte del giorno, quando sono attesi rovesci e locali temporali già dal primo pomeriggio verso le alte Marche in rapido scivolamento verso sud con interessamento anche dei settori abruzzesi tra tardo-pomeriggio e sera. Le aree più colpite saranno i settori interni delle Marche verso il confine umbro e ovest Abruzzo, mentre tra medio-basse Marche e Abruzzo orientale le precipitazioni risulteranno meno omogenee con accumuli irregolari e in genere scarsi, salvo locali eccezioni. Temperature in sensibile calo tra pomeriggio e sera, a seguito del passaggio del fronte instabile. Tendenza al miglioramento già da domani (martedì 2 aprile), con temperature che resteranno attorno alla media stagionale per qualche giorno in un contesto meteo variabile e in genere più asciutto.

Sempre stando alle previsioni di 3bmeteo, Chieti, oggi ci saranno cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in lento aumento associate a deboli piogge serali, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3.538m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: vento.

Tornerà il sereno domani, quando sono previsti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata e nessuna precipitazione.

