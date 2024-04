Allerta gialla per temporali sull'Abruzzo: la comunicazione del Centro funzionale

Allerta gialla per rischio idrogeologico temporali, nella giornata di domani (mercoledì 10 aprile), come comunicato dal Centro funzionale d'Abruzzo.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, però, le precipitazioni non dovrebbero interessare la città di Chieti.

In città, domani, si prevedono cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2.977m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest.