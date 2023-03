L'union Fossacesia in campo con una maglia rosa in onore del Giro

Questa mattina è stata presentata la nuova

maglia “rosa” dell’Union Fossacesia, maglia celebrativa della partenza del Giro d’Italia da Fossacesia Marina il prossimo 6 maggio. Il Presidente della società, Giuseppe Ursini, con dirigenti e una delegazione della prima squadra, alla presenza del Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, dell’Assessore allo sport Maura Sgrignuoli e degli sponsor ha presentato a sportivi e stampa la maglia “rosa” che la squadra dell'Union Fossacesia indosserà nelle prossime ultime 5 partite del campionato di Eccellenza regionale. La squadra, domani 19 marzo, per la 26a giornata di campionato, sarà impegnata proprio sul terreno di gioco dell’Ortona, città nella quale si concluderà la crono che avvierà la 106a edizione della Corsa Rosa.

“Ringrazio il presidente Ursini e tutti i dirigenti per averla promossa – ha affermato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - La squadra in rosa è senza dubbio un'importante forma pubblicitaria dell’evento della partenza del Giro dalla nostra città per l’Abruzzo". Il Presidente della Union Fossacesia, Peppino Ursini, è fiero di inaugurare le tante iniziative in corso sul territorio di Fossacesia e precisa che “l’idea è venuta fuori proprio grazie alla combinazione del nostro calendario calcistico che a 5 giornate dalla fine ci vede opposti domenica 19 marzo all’Ortona, sede di arrivo della prima tappa del Giro. La cronometro Fossacesia-Ortona idealmente è la continuità di una sfida sportiva tra noi ed Ortona che parte dallo scorso anno quando entrambi ci siamo sfidati per l‘approdo in Eccellenza. Il rosa poi è la fusione tra il bianco e il rosso, i nostri colori sociali, ed ecco che l’idea prende forma in modo organico. Porteremo in giro per l’Abruzzo, fino a L’Aquila, nostro capoluogo di regione, dove giocheremo il 2 aprile, il messaggio di una comunità fossacesiana in festa e di una cittadina legata a due grandi sport popolari come il calcio e il ciclismo”.