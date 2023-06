Le Rappresentative Under 15 e 17 di Chieti al Torneo delle Province

Il movimento del calcio giovanile regionale si ritroverà sabato e domenica, 17 e 18 giugno prossimi, a Manoppello Scalo per l’ultimo impegno agonistico della stagione: il Torneo delle Province. Per il secondo anni consecutivo saranno due tornei in uno, per la precisione: Torneo delle Province – 7° Torneo “Pierino Marchizza” Under 17; Torneo delle Provincie – 5° Torneo “Paolo Rossi” Under 15. Pierino Marchizza e Giampaolo Rossi sono stati due elementi che hanno scritto pagine di storia indimenticabili con le Rappresentative giovanili abruzzese per più di vent’anni. Marchizza, dopo una carriera sui campi di calcio, si è dedicato ai ragazzi come magazziniere delle rappresentative. Lavoratore prezioso e uomo di calcio appassionato, è stato un personaggio amatissimo dai giovani calciatori che hanno difeso la maglia dell’Abruzzo. Rossi è stato una leggenda del calcio abruzzese: storico capitano dell’Aquila in serie C, prima di diventare commissario tecnico della vecchia selezione Juniores, con cui ha vinto due Tornei delle Regioni. A loro la LND Abruzzo ha voluto intitolare questi tornei giovanili: “il modo migliore per ricordarli, perché la crescita dei ragazzi era il loro unico e grande obiettivo” sottolinea il presidente Concezio Memmo.

La manifestazione ha l’obiettivo del ricordo, ma anche quello tecnico di allargare lo scouting degli staff delle Rappresentative a livello territoriale. Il selezionatore Emidio Sabatelli e i suoi collaboratori hanno lavorato per la selezione delle quattro squadre Under 17, il selezionatore Pasquale Villa e il suo staff per le formazioni Under 15. Saranno tante le società coinvolte, in rappresentanza dell’intero territorio abruzzese e dei campionati regionali. Il Torneo delle Province rappresenta la chiusura della stagione, ma anche l’inizio del lavoro rivolto alla prossima per le rappresentative regionali. I tecnici hanno la possibilità, vedendo in campo i ragazzi, di seguirne il percorso di crescita secondo una linea tecnico-tattica comune e prendendo preziose informazioni in vista degli impegni che verranno.

Il programma del Torneo “Marchizza - Rossi”

Under 17. Semifinali, sabato: Chieti – Pescara, ore 9.00; Teramo - L’Aquila, ore 11.00. Finali, domenica: 3°-4° posto, ore 9.00; 1°-2° posto, ore 11.00.

Under 15. Semifinali, sabato: Chieti – Pescara, ore 16.00; Teramo – L’Aquila, ore 17:30. Finali, domenica: 3°-4° posto, ore 15:30; 1°-2° posto, ore 17.00.