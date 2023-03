A Ortona il debutto della Rappresentativa Abruzzo Insieme

Dopo i primi raduni, la Rappresentativa “Abruzzo Insieme” è pronta a scendere in campo come una vera squadra, una squadra creata per rappresentare l’essenza stessa del concetto di integrazione, che offre a ragazzi provenienti da tutto il mondo, e residenti in Abruzzo, la possibilità di ritrovarsi attorno ad un pallone uniti dai colori della nostra regione.

L’appuntamento è per domani, mercoledì 22 marzo, alle ore 16 ad Ortona, dove la selezione abruzzese sfiderà la squadra locale del Victoria Cross. Il match è una delle iniziative pensate dalla LND Abruzzo per la Giornata Mondiale per l’Eliminazione delle discriminazioni razziali (oggi 21 marzo).

Il selezionatore Emidio Sabatelli, dopo aver visionato numerosi ragazzi, provenienti da tante società abruzzesi, ha formato la squadra che scenderà in campo domani per raccontare un calcio che unisce, veicolo di integrazione, valori e principi solidi, che vanno oltre stereotipi e confini territoriali e razziali, appunto.

La soddisfazione del Presidente Memmo

Per il Presidente della LND Abruzzo, Concezio Memmo, “Il Comitato Regionale, attraverso tutte le sue articolazioni e in primis con il Dipartimento Sociale, sta lavorando per portare alla luce tutte le iniziative che le società abruzzesi realizzano ogni giorno. Siamo presenti su tutti i territori, dove portiamo la nostra vicinanza e il nostro apprezzamento per progetti che mettono uguaglianza e fratellanza al centro. Il Victoria Cross, ma anche lo United L’Aquila - coinvolto in questi giorni in un’altra iniziativa dalla Lega Nazionale Dilettanti - ne sono grandi esempi. Un ‘grazie’ va tutti loro, che ci ricordano con il proprio operato quanto sia bello e importante il verbo ‘includere’”.

Alla partita insieme ai dirigenti federali abruzzesi e alla Responsabile del Dipartimento Sociale, Dora Bondotti, sarà presente anche Luca De Simoni, Responsabile del Dipartimento Sociale Lega Nazionale Dilettanti, che sarà in Abruzzo per valorizzare ancora di più l’impegno del Comitato Regionale a favore delle tematiche sociali.