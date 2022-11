Eccellenza: Sambuceto - Sulmona 3-4

Al Sambuceto non basta una tripletta di Ranieri per superare l’Ovidiana Sulmona. Gli ospiti passano alla Cittadella dello Sport, ma i viola possono recriminare per non aver raccolto punti nonostante le tante occasioni avute e una partita giocata alla pari contro un ottimo avversario.

Primo tempo a dir poco scoppiettante, con ben 7 reti in 45 minuti. Il Sulmona parte fortissimo e dopo soli 2 giri d'orologio va in vantaggio: cross dalla destra, Di Donato non trattiene, e Basile mette la palla in rete. Il Sambuceto non ci sta e reagisce subito con Basile. Il numero nove viola ci prova per ben tre volte nell'arco di altrettanti minuti prima di rimettere la sfida in equilibrio. Nelle prime due occasioni, sul suo diagonale rasoterra, è Fanti a opporsi coi piedi. Nella terza, al minuto 12, sugli sviluppi del corner generato dalla seconda parata del portiere ospite, Ranieri di testa insacca la rete dell'1 a 1.

Al 26esimo il Sulmona torna in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto sulla destra da Puglielli, Pendenza insacca al volo con un rasoterra la rete dell'1 a 2. Due minuti dopo Ranieri concede il bis girando al volo sotto la traversa una sfera giunta dalla sinistra, e siglando così la rete del 2 a 2. I viola non hanno però neanche il tempo di festeggiare, poiché un minuto dopo Di Giannantonio dal cuore dell'area sigla la rete del momentaneo 2 a 3. Al minuto 34 il Sulmona capitalizza un contropiede dalla destra, con Lombardo che viene servito e in diagonale batte Di Donato per la rete del 2 a 4. Neanche il doppio svantaggio ferma il Sambuceto, che al 37esimo accorcia le distanze ancora con Ranieri: l'attaccante insacca nuovamente di testa un cross proveniente dalla destra e aggiorna il punteggio sul 3 a 4. Prima del riposo, ancora una grande occasione per il pareggio dei ragazzi di mister Ronci: il solito Ranieri spara un diagonale dal limite e chiama Fanti al grande intervento. La prima frazione si chiude così sul 3 a 4 in favore dei ragazzi di mister Bernardi.

Nella ripresa ritmi evidentemente più bassi, almeno per quanto concerne i capovolgimenti di fronte, ma a rendersi pericolosi sono principalmente i padroni di casa. Al minuto 52 Ranieri si esibisce in uno stop con tiro di controbalzo di sinistro annesso, con la sfera che finisce di poco a lato alla destra di Fanti. Al 58esimo è ancora una volta il centravanti sambucetese ad andare vicinissimo alla quarta marcatura personale. L’attaccante di mister Ronci si invola infatti verso l’area ospite e scocca un tiro a incrociare col sinistro: la palla sibila letteralmente accanto al palo e termina fuori. La partita, senza ulteriori sussulti, al netto di un penalty richiesto dai padroni di casa per un atterramento in area, giunge al triplice fischio, con gli ospiti che portano a casa l’intera posta in palio nonostante una partita giocata praticamente alla pari da parte del Sambuceto. Ronci e la sua truppa, per quanto visto oggi, avrebbero meritato quantomeno il pareggio.

SAMBUCETO – OVIDIANA SULMONA 3-4: il tabellino

Sambuceto: Di Donato, Brattelli J., Brattelli B., D'Angelo, Marfisi, Ranieri, Sparvoli, Ventola (31’ st Barrow, 35’ st Centorame), Orlando, Mancini (44’ st Marchionne), Camplone (26’ st Zinni). A disposizione: Bompensa, Silvestri, Albanese, Diop, Braccia. All. Ronci.

Ovidiana Sulmona: Fanti, Basile (14’ st Valente), Falce (14’ st D'Alessandro), Hyseni, Del Gizzi, Di Ciccio, Lombardo, Di Giannantonio, Blanco M. (14’ st Halulli), Puglielli, Pendenza (26’ st Blanco F.). A disposizione: Di Domenico, Mecomonaco, Coletti, Giallonardo, Pelino. All. Bernardi.

Arbitro: Franchi (Teramo).

Reti: 2’ pt Basile (OS) 12, 28 e 37 pt Ranieri (S), 26’ pt Pendenza (OS), 29’ pt Di Giannantonio (OS), 34’ pt Lombardo (OS).

Ammoniti: Mancini (S), Valente, Di Giannantonio e Di Ciccio (OS).