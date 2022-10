Eccellenza: Sambuceto - 2000 Calcio Montesilvano 2-2

Il Sambuceto di mister Donato Ronci, dopo una grandissima prima frazione, vanifica parzialmente il doppio vantaggio accumulato e si fa fermare sul pari dal 2000 Calcio Montesilvano. Primo tempo quasi perfetto del Sambuceto, che controlla il gioco, staziona costantemente nella metà campo avversaria, e costruisce azioni da rete. Dopo soli 13 minuti Ranieri rompe l'equilibrio del match: Camplone serve in profondità il numero 9 viola che si invola portandosi avanti la palla di testa, entra in area e trafigge il portiere ospite siglando la rete dell'1 a 0. Un minuto dopo la mezz'ora Ranieri concede il bis con un'azione quasi fotocopia della precedente. Questa volta, però, l'attaccante di mister Ronci si fa apprezzare anche per la poderosa progressione partita da metà campo e conclusa poi con la doppietta personale. Il doppio vantaggio non placa però il Sambuceto, che sfiora il tris in altre due occasioni prima del duplice fischio. La firma di entrambi i tiri è del neo entrato Diockou (subentrato all'infortunato Marchionne al 25esimo). Nella prima occasione, il numero 25 viola tira al volo sul secondo palo e chiama Umbertini al miracolo in deviazione. La seconda chance cade invece al minuto 40, con Diockou che, servito in area, spara un rasoterra sul primo palo. Anche in questo caso il portiere ospite è prodigioso e devia in angolo negando per la seconda volta la gioia del gol al classe 2004 di casa.

I primi minuti della ripresa sembrano ricalcare l’andamento dei primi 45 minuti, e infatti la prima grande occasione della seconda frazione capita proprio per i padroni di casa: al 53esimo Marfisi serve al centro per l’accorrente Centorame, ma l’attaccante viola manca l’occasione per la deviazione del 3 a 0 per questione di pochissimi centimetri.

Sul fronte opposto, la compagine montesilvanese si affaccia per la prima volta dalle parti di De Deo all’ottavo minuto del secondo tempo: tiro dal limite di Maloku, con il numero 1 sambucetese che con un grande intervento si distende alla sua destra e devia in corner con la punta delle dita. Al 65esimo nuova grande occasione per il Sambuceto: da calcio di punizione da circa 30 metri Ventola lascia partire un bellissimo spiovente diretto all’incrocio dei pali, ma Umbertini vola letteralmente all’altezza del sette alla sua sinistra e devia la sfera in calcio d’angolo.

Al 77esimo gli ospiti dimezzano lo svantaggio: Maloku scocca un tiro dal limite con la palla che centra la traversa; la sfera torna in campo e colpisce uno sfortunato De Deo prima di insaccarsi alle spalle dell’incolpevole portiere. Il gol fortunoso galvanizza gli ospiti che, nel giro di tre minuti, pareggiano i conti: all’80esimo Barbarossa, direttamente da calcio di punizione defilato sulla sinistra, trova la via del gol tra una selva di gambe sul primo palo, e fissa la sfida sul 2 a 2 finale.

Sambuceto – 2000 Calcio Montesilvano 2-2: il tabellino

Sambuceto: De Deo, Brattelli J., Brattelli B., Marfisi (21’ st Silvestri), Ranieri (47’ st Sparvoli), Ventola, Orlando, Mancini (45’ st Zinni), Camplone, Marchionne (25’ pt Diockou), Centorame (15’ st Barrow). A disposizione: Di Donato, D'Angelo, Albanese, Braccia. All. Ronci

2000 Calcio Montesilvano: Umbertini, Vedovato, Cavallucci, Barbarossa, Di Tommaso, D'Alessandro (3’ st Piovani), Maloku B., Mammarella, Daka, Bassi (26’ st Iezzi), Sammaciccia. A disposizione: Sagazio, Pento, D'Alessandro, Zuccarini, Buccione, Fidanza, De Sanctis. All. Antignani

Arbitro: Arnese (Teramo)

Reti: 13’ pt e 31’ pt Ranieri (S), 32’ st aut De Deo (M), 35’ st Barbarossa (M)

Espulso: Antignani (all. 2000 Calcio Montesilvano) per doppia ammonizione