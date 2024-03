Alla seconda partita della terza gestione tecnica stagionale, arriva finalmente la prima vittoria del Chieti nel 2024. All'Angelini, nella prima partita interna con mister Pasquale Luiso in panchina, i neroverdi sono tornati al successo battendo il Vastogirardi per 2-1. Sono 3 punti pesanti per quello che in itinere è dovuto diventare l'obiettivo stagionale: la salvezza. Chieti avanti sul 2-0, solo nella ripresa è arrivata la rete ospite a far palesare sull'Angelini gli spettri di un nuovo pari interno. E invece stavolta non è andata così ed il Chieti al triplice fischio ha potuto festeggiare il ritorno al successo. Di Fall e Mercuri le reti teatine a cavallo dell'intervallo: vantaggio su rigore al 42', raddoppio ad inizio ripresa al 49'. Di Iacullo al 52' l'eurogol che ha riaperto la contesa. Invano, però, perchè il punteggio, che all'intervallo aveva avuto il parziale di 1-0, non è cambiato più ed il Chieti si è dunque imposto per 2-1. Da sottolineare ad inizio gara la contestazione dello zoccolo duro della tifoseria neroverde.