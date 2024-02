Che vittoria! La Lux Chieti Basket sbanca Padova d'autorità

La Lux Chieti rialza subito la testa. E lo ha fatto nel modo migliore dopo lo stop nell'infrasettimanale andando a sbancare d'autorità Padova. Ed è un sorriso pieno per lo sport teatino dopo la sconfitta di Tivoli della squadra di calcio. I biancorossi hanno giocato un ottimo basket, facendo la voce grossa a rimbalzo (24 a 46) e conducendo praticamente dalla palla a due. I ragazzi del presidente Marchesani tornano così dal Veneto con i due pesantissimi punti in palio nella propria saccoccia, grazie in particolare alla prova del vero MVP di serata: uno scintillante Paesano (20 punti e 11 rimbalzi). Ai padroni di casa non bastano i 18 di Ferrari per avere la meglio di una squadra coesa e compatta che con pieno merito ha festeggiato alla sirena. Al quarantesimo, il tabellone recita 61-72 a testimonianza dell'ottima prova dei teatini

Il tabellino.

Virtus Padova - Lux Chieti Basket 1974 61-72 (17-19; 30-39; 47-59)

Virtus Padova 61: Cecchinato 11, Antelli 7, Scanzi 7, Molinaro 6, Ferrari 18, Padovani NE, Bianconi 8, Marchet NE, Cagliani 4, Schiavon 0, Bedin NE.

Lux Chieti Basket 1974 72: Paesano 20, Ciribieni 3, Maggio 12, Cena 7, Lips 9, Masciopinto 0, Reale 12, Febbo NE, Obinna 9, Gelormini NE.