Salvezza matematica per la Lux Chieti nonostante il ko di corto muso a San Severo

Una sconfitta fa sempre male, specie se arriva contro una rivale storica, ma stavolta è meno dolorosa del solito perchè nonostante il ko c'è qualcosa di importante da festeggiare. La Lux Chieti è matematicamente salva. Il ko di San Severo, arrivato al fotofinish, è dunque meno amaro per coach Aniello e i suoi ragazzi, che hanno raggiunto l'obiettivo di una stagione assai travagliata. In Puglia i padroni di casa si sono imposti di corto muso per 75-73, al termine di una sfida vibrante che ha avuto come top scorer di giornata un sontuoso Fall con 22 punti e 21 rimbalzi, una super doppia doppia, mentre ai biancorossi non bastano i 18 del solito Lips che va al più presto blindato. Da quando è tornato, infatti, ha realmente fatto la differenza.

La partita si è decisa in un finale rovente. Questa la cronaca dell'ultimo quarto, come riportato dal comunicato ufficiale del club teatino:

"L’avvio di quarto della Lux è mortifero da oltre l’arco: le bombe di Ciribeni e Paesano costringono coach Nunzi al minuto di sospensione dopo solo 45 secondi di ultimo periodo (58-63). Lips porta i biancorossi sul +7 ma una bomba di Petrushevski ed un canestro in transizione di Fall riportano i Neri sul -2 dopo poco più di tre minuti e mezzo di quarto: coach Aniello chiama subito timeout (65-67). Pazin e Pierotti rispondono a Lips: a 02:40 il parziale è di 69-69. Lips sale in cattedra, Guastamacchia ed un 2+1 di Pierotti permettono ai padroni di casa di portarsi in vantaggio a 40 secondi da fine gara (74-73). Pierotti fa 1/2 dalla lunetta, la Lux perde palla". Dunque al quarantesimo, il finale è di 75-73

Il tabellino:

Allianz Pazienza San Severo – Lux Chieti Basket 1974 75-73 (30-15; 42-40; 58-57)

Allianz Pazienza San Severo 75: Fall 22, Pierotti 16, Pazin 16, Magrini 0, Frattoni 3, Kaludjerovic NE, Urbano NE, Colombo NE, Gatto NE, Guastamacchia 15, Petrushevski 3, Lombardi NE.



Lux Chieti Basket 1974: Ciribeni 14, Paesano 12, Cena 8, Obinna 4, Berra 4, Reale 13, Masciopinto 0, Febbo NE, De Sipio NE, Di Iorio NE, Lips 18.