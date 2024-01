Giro d'Italia a Francavilla, ufficiale il percorso. Traguardo in via Tosti

Francavilla al Mare è tutto un fermento. Cresce l'attesa in città per il transito della carovana rosa. In data 15 maggio (mercoledì), l'undicesima tappa del Giro d'Italia arriverà in Abruzzo dopo esser partita dalla provincia di Benevento, da Foiano di Valfortore. L'arrivo sarà a Francavilla al Mare dopo 203 km e un dislivello di 1.450 m. Si tratta dunque di una tappa che porta sull'Adriatico attraversando il Molise. Si attraversa infatti l'appennino molisano fino a Termoli, dove poi si prenderà la statale Adriatica fino all'arrivo, percorrendo il Vastese e transitando per Fossacesia. Gli ultimi 80 km saranno diritti e piatti per una volata praticamente certa, come l'ultima volta in città nel 2001. Allora vinse, in una volata ristretta però causa pioggia, Ellis Rastelli, nell'anno dell'altra Grande Partenza in Abruzzo (il giorno prima c'era stato il cronoprologo Montesilvano - Pescara) ad anticipare quella del 2023. Giovedì 16 maggio (12a tappa), i girini saluteranno l'Abruzzo: la frazione scatterà da Martinsicuro e raggiungerà Fano dopo aver percorso 183 km con un dislivello di 2.200 m.

Ufficializzato il percorso. Arrivando da sud, la carovana rosa attraverserà la Nazionale Adriatica fino a via Pola, dove poi riprenderà il viale Nettuno sino ad arrivare a via Tosti dove verrà posizionato l'arrivo.

Così sui social il sindaco Luisa Russo: "Siamo molto contenti per la festa che questo appuntamento rappresenta per tutta la città, e consapevoli del grande impegno che siamo pronti ad affrontare. L’Amministrazione e gli uffici comunali sono chiamati a garantire un efficace coordinamento logistico e promuovere iniziative collaterali per arricchire l'esperienza dei visitatori. Lavoreremo per assicurare un percorso all’altezza dell’evento, e contemporaneamente investiremo in allestimenti e attività che precedono il giorno dell'arrivo, elementi fondamentali per massimizzare gli impatti positivi sulla città e assicurare il successo dell'evento. L'arrivo del Giro d'Italia a Francavilla al Mare riveste un'importanza cruciale sia dal punto di vista turistico che economico, catalizzando per un giorno l'attenzione della nazione sulla nostra città. La tappa non solo celebra l'impegno degli atleti, ma anche la bellezza paesaggistica e le opportunità economiche offerte dalla città, promuovendo sia lo sport che il turismo, e stimolando la crescita economica locale. Stiamo lavorando affinché sia un’occasione di promozione e di offerta delle nostre bellezze"