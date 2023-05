Vandali al terminal bus di Vasto, Menna e Cianci: "La Tua concluda i lavori prima della stagione estiva"

Il sindaco Francesco Menna e l'assessore al patrimonio, Paola Cianci, sono tornati a sollecitare la Tua Abruzzo, quale stazione appaltante, per la conclusione dei lavori di ammodernamento e riqualificazione del terminal bus di Vasto, finito nel mirino dei vandali.

"La situazione non è più tollerabile – affermano - da una riqualificazione, che doveva farci fare un salto di qualità, il progetto del terminal bus si è trasformato in un’area abbandonata appetibile per i vandali. E tutto questo sotto gli occhi della Regione Abruzzo competente insieme alla Tua alla realizzazione dell'opera. Ricordiamo che l'avvio dei lavori risale al febbraio 2021 e la fine degli stessi era prevista nell'agosto dello stesso anno. Un ritardo inaccettabile - hanno evidenziato nella missiva indirizzata alla società unica abruzzese di trasporto il sindaco Menna e l'assessora Cianci - per uno degli snodi intermodali più importanti del sud dell'Abruzzo in relazione ai servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano. Grazie alla giunta regionale di centrosinistra guidata da Luciano D’Alfonso, è stato avviato l’iter prevedendo per la nostra città un finanziamento pari a 550.000 euro con il chiaro indirizzo politico di dare al territorio l’opportunità di un hub della mobilità sostenibile funzionale allo scopo. Invece, in questi due anni, sono state apportare modifiche al progetto iniziale tra cui ricordiamo in particolar modo le pensiline che non garantiscono la copertura del fruitore dalle intemperie creando gravi e notevoli disagi ai fruitori del terminal bus".

"Inoltre - aggiungono Menna e Cianci - è notizia di martedì 9 maggio il grave atto vandalico perpetrato ai danni della struttura adibita a biglietteria che ha visto lo sfondamento delle pareti, la distruzione di alcuni pannelli del soffitto, e delle porte e dell'impianto elettrico con il distaccamento delle coperture degli interruttori della luce. Nel condannare tale atto, lo stesso denota al contempo la impellente necessità di concludere i lavori restituendo così alla città di Vasto una struttura degna e adeguata per i tanti utenti che quotidianamente frequentano quell’area".

"Nell'auspicare che le economie di appalto sui lavori a base d’asta non vengano ora utilizzate per riparare i danni che la struttura ha subìto, ma per installare ulteriori pensiline come richiesto nella nota del 26 gennaio, chiediamo - incalzano Menna e Cianci - il miglioramento delle pensiline già installate sulla banchina pedonale lato est con pannellature laterali, la riparazione dei danni che la struttura adibita a biglietteria ha subito, l'installazione di telecamere di videosorveglianza dell'intera area del terminal bus, la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, l'installazione delle sbarre automatiche di delimitazione dell'area dell’autostazione, l'accatastamento e l'agibilità dell’immobile e l'installazione di ulteriori pensiline sulla banchina pedonale lato ovest, funzionali e idonee soprattutto in caso di condizioni meteorologiche avverse".

"Ci auguriamo - concludono Menna e Cianci – che la riconsegna dell’opera avvenga prima dell'inizio della stagione estiva".