Il terminal bus di Vasto non ancora apre ed è già nel mirino dei vandali: devastata la biglietteria

Non è ancora entrato in funzione e già il terminal bus di Vasto è finito nel mirino dei vandali. Ignoti ieri sono entrati e hanno devastato la biglietteria, sfondando le mura e rompendo le porte.

La struttura, finanziata dalla Regione Abruzzo e di competenza della società di trasporto Tua, è ancora in fase di completamento ed è chiusa al pubblico.

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, condanna duramente quanto compiuto dai vandali a danno del terminal bus di Vasto. “Sono sconcertato da tanto disprezzo verso il bene pubblico – il commento del primo cittadino -, danneggiare una struttura tanto attesa e non ancora aperta, realizzata per i tanti pendolari e viaggiatori che usufruiscono della stazione dei bus, è un atto che non ha giustificazioni. La furia utilizzata per realizzare quel disastro sono certo è solo frutto di irresponsabili che non meritano alcun rispetto. Solleciterò la Regione e Tua a completare il terminal bus al più presto”.

Sull’ accaduto è intervenuto anche il consigliere regionale Manuele Marcovecchio, presidente della seconda commissione consiliare 'Territorio, Ambiente e Infrastrutture' parlando di “atto incivile, imbecille e inqualificabile”, che va a discapito della città e dei cittadini. “Mi sono subito attivato con i vertici di Tua Abruzzo, nonché con il direttore tecnico Paolo Sportiello, i quali mi hanno confermato che la società in questi giorni ha ricevuto dalla Regione l’autorizzazione all’utilizzo delle economie di appalto per l’esecuzione dei lavori di completamento della struttura – rende noto il consigliere regionale - che sarà presto a disposizione di Vasto, cui è affidata la gestione, e degli interventi di riparazione e sistemazione dei danni. Prima dell’estate dunque, oltre alle riparazioni, la struttura dovrà essere verosimilmente completata e consegnata al Comune di Vasto”.