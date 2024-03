Tajani posa davanti al guerriero di Capestrano e da Villa Frigerj lancia l’augurio per domenica

Il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani questo pomeriggio ha visitato il guerriero di Capestrano nel museo archeologico di Villa Frigerj. La scultura, icona e simbolo identitario dell’Abruzzo, ha particolarmente colpito il ministro il quale ha ricordato che dal 2023 l’immagine è rappresentata nello stemma ufficiale della Regione. Ad accompagnare Tajani a Chieti, che subito dopo si è recato a Pescara per il comizio del centrodestra, c’era Sara Marcozzi, consigliera regionale di Forza Italia.

“Voglio ringraziare il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani - ha detto Marcozzi - per aver raccolto l'invito a visitare Chieti, il museo di Villa Frigerj e il Guerriero di Capestrano, da poco diventato il simbolo della Regione Abruzzo. Desidero ringraziare anche il museo di Villa Frigerj e la responsabile Patrizia Colarossi per la collaborazione e la disponibilità mostrata dal primo momento per l’organizzazione dell’incontro. È stata una grande occasione per la nostra città, per dare ulteriore lustro al nostro passato e alle tante opere d’arte che custodiamo. L’attenzione mostrata dal ministro Tajani alla storia del Guerriero di Capestrano ha offerto una grande vetrina di respiro nazionale e internazionale al simbolo dell’Abruzzo e di questo - ha concluso - dobbiamo essere orgogliosi”.