Elezioni regionali: affluenza al voto in aumento alle ore 19, ma non a Chieti

Affluenza in aumento, in Abruzzo, alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale e la scelta del nuovo presidente della Regione fra l'uscente Marco Marsilio e il candidato del centrosinistra Luciano D'Amico.

Secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno, alle ore 19, ha votato il 43,93% degli aventi diritto. In provincia di Chieti, si è recato alle urne il 40,47% degli elettori, il 44,96% a Chieti, dove al momento si registra un calo dei votanti.

Nella precedente tornata elettorale del 2019, alla stessa ora, aveva votato il 43,01% dei cittadini maggiorenni. In provincia, si era registrata un'affluenza del 40,47% (stabile rispetto a oggi), nella città di Chieti il 47,01%.

Si può votare fino alle ore 23, presentando al seggio il proprio documento d'identità valido e la tessera elettorale. Dopodiché, una volta chiusi i seggi, inizierà immediatamente lo spoglio.

