Elezioni regionali, l'affluenza al voto alle ore 12 in aumento rispetto a cinque anni fa

Primi dati sull'affluenza alle urne nelle elezioni regionali in Abruzzo, in programma oggi (domenica 10 marzo), per il rinnovo del consiglio regionale e l'elezione del presidente della giunta regionale fra l'uscente Marco Marsilio e Luciano D'Amico.

Alle ore 12, ha votato il 15,90% degli aventi diritto. In provincia di Chieti, si è recato alle urne il 14,88% degli elettori. Nel capoluogo di provincia, ha già votato il 17,09%.

L'affluenza risulta in crescita ovunque rispetto alle precedenti elezioni regionali del 2019. Cinque anni fa, alle ore 12, aveva votato il 13,43% degli elettori abruzzesi; in provincia di Chieti il 13,17% degli aventi diritto e a Chieti città il 16,23%.

Il prossimo dato sull'affluenza verrà diffuso alle ore 19. Si può votare fino alle ore 23, portando con sé un documento d'identità valido e la tessera elettorale.