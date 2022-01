Azione, domenica il congresso provinciale di Chieti

Al via i primi congressi provinciali di Azione, che hanno come tema “È tempo di costruire – A lavoro per nuovi comportamenti e sinergie a vantaggio della Comunità Abruzzese”. I congressi del partito di Carlo Calenda in Abruzzo si terranno online. Dopo gli altri capoluoghi, venerdì e sabato, a Chieti l’appuntamento è per domenica 16 gennaio con il congresso provinciale online dalle 10 alle 12.

“Si è deciso di andare avanti, nonostante tutto”, ha affermato la direzione di Azione,“perché un partito è tale se ha meccanismi democratici interni ed era urgente celebrare i nostri congressi. Tuttavia siamo ancora in stato d’emergenza e per questa ragione si sono dovute adottare soluzioni alternative per permettere a ciascun coordinamento provinciale di scegliere i propri rappresentanti in sicurezza”.

“Abbiamo bisogno di una classe dirigente formata da persone che si sono misurate con il cambiamento dando prova di competenza, serietà e coerenza – sottolinea il coordinatore regionale Giulio Cesare Sottanelli che presenzierà ad ogni congresso – per restituire una prospettiva ai troppi cittadini delusi dalla politica. Un segnale forte in tal senso deve partire dalla partecipazione ai congressi in programma questo week end”.

Il candidato al coordinamento provinciale di Chieti è Giovanni Luciano.