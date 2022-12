Auto incendiata: la solidarietà della politica al presidente Menna

Tantissimi i messaggi di solidarietà rivolti al sindaco di Vasto e presidente della Provincia, Francesco Menna dopo che ieri 4 dicembre, in tarda serata, la sua auto parcheggiata in via Leopardi è andata a fuoco.

A provocare il rogo dell’auto potrebbe essere stato un gesto volontario.

"Esprimo la mia personale solidarietà e quella della giunta regionale al sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, a cui è stata incendiata la sua autovettura. Mi auguro che le forze dell'ordine attraverso le indagini che stanno svolgendo accertino le dinamiche dell'incendio ed individuino gli eventuali responsabili. Ogni forma di attacco alle persone è vile e deprecabile e quindi non si può tollerare". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Voglio esprimere la mia vicinanza e solidarietà al sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna. L’incendio alla sua auto verificatosi ieri sera è un fatto che merita la massima attenzione da parte delle autorità preposte. Se si dovesse trattare di un atto doloso o intimidatorio rappresenterebbe un segnale molto preoccupante a cui bisognerà dare una risposta immediata perché è impensabile che un amministratore locale sia vittima di messaggi intimidatori. Fare scelte coraggiose e portare avanti il proprio lavoro con dedizione non può avere come conseguenza una risposta tanto grave quanto pericolosa. È necessario che si faccia subito chiarezza”. Lo dichiara la parlamentare abruzzese del M5s, Daniela Torto.

“Sono vicino e solidale al collega sindaco e presidente della Provincia Francesco Menna. Se l’incendio della sua auto dovesse risultare di natura dolosa, sarebbe un triste e brutto atto intimidatorio non solo ai danni di un sindaco che, come lui, è in prima linea per il rispetto di regole e diritti, ma anche della comunità che Menna rappresenta”, così il sindaco di Chieti, Diego Ferrara.

I componenti del gruppo consiliare della Lega Salvini al Comune di Chieti, Mario Colantonio, Fabrizio Di Stefano, Liberato Aceto ed Emma Letta "esprimono solidarietà e vicinanza per il vile atto incendiario perpetrato a danno della sua autovettura la scorsa notte. Se le indagini in corso confermeranno l'atto doloso, bisognerà stigmatizzare quanto accaduto in tutti i livelli istituzionali perché il sindaco di Vasto, amministratore attento ed operoso verso la collettività, si trova a fronteggiare quasi quotidianamente gravi fatti criminosi che purtroppo si stanno intensificando in modo esponenziale negli ultimi mesi causando non solo gravi danni materiali ad onesti e laboriosi cittadini , ma soprattutto creano danno all'immagine di un territorio bellissimo della nostra provincia e dell'Abruzzo intero. Siamo fiduciosi nell'operato degli investigatori e delle forze dell'ordine nell'assicurare i responsabili alla giustizia e garantendo la meritata serenità in un civile contesto urbano".

In attesa che le autorità competenti possano presto far luce sull’inquietante episodio avvenuto questa notte, esprimiamo la nostra piena solidarietà al sindaco e presidente della Provincia, Francesco Menna. Se quanto accaduto si dimostrerà essere un atto intimidatorio, ci troveremmo di fronte ad un gesto vile e pericoloso, perpetrato ai danni della prima istituzione della nostra comunità. Accanto a Francesco, questa maggioranza continuerà a lavorare con unità e determinazione per contrastare l'illegalità in tutte le sue forme, proseguendo l'impegno, promosso presso tutte le sedi competenti, volto alla salvaguardia dei fondamentali presidi di sicurezza del tribunale e della procura, e al rafforzamento delle unità di organico delle caserme cittadine.

Tutto ciò nella consapevolezza che l'onestà dei nostri concittadini e l’immagine stessa del nostro territorio non possono, in alcun modo, venire corrotti da simili accadimenti. Le forze politiche della maggioranza amministrativa di centrosinistra Partito Democratico, Futuro e Sviluppo per Vasto, Avanti Vasto, Città Virtuosa, Sinistra per Vasto, Filo Comune, Moderati per Vasto.

"In attesa che si faccia piena luce su quanto accaduto, il Partito Democratico della provincia di Chieti è vicino e sostiene Francesco Menna con tutto il peso del nostro impegno democratico e la forza della nostra comunità. Lo stesso impegno e senso delle istituzioni di cui Francesco Menna rappresenta un solido riferimento". Leo Marongiu segretario Pd provincia Chieti.

“In attesa che si faccia chiarezza attraverso le indagini sull’attentato che lo ha colpito, la comunità del Partito Democratico abruzzese esprime sostegno e solidarietà a Francesco Menna, sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti. Francesco Menna è un Sindaco che non si tira indietro dal compito di decidere, senza tentennamenti e temporeggiamenti. Non ha mai avuto paura di smontare interessi consolidati nell’interesse delle cittadine e dei cittadini della sua città. Per questo ha raggiunto un consenso larghissimo nelle elezioni che lo hanno riconfermato qualche mese fa. Auspichiamo che sia fatta piena luce sull’aggressione che ha subito”. Lo dichiara Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese.



"Esprimo solidarietà e vicinanza al sindaco di Vasto, Francesco Menna, per l’incendio occorso ai danni della sua auto. Le indagini sulla natura del rogo sono ancora in corso ma, qualora si dovesse profilare l'origine dolosa dell'incendio, ci troveremmo davanti ad un fatto gravissimo. In questo momento è necessario far lavorare le forze dell'ordine per far luce sull'evento. Una cosa è certa, non bisogna mai abbassare la guardia nella ricerca e nella tutela della legalità. Se il fatto di oggi dovesse risultare un atto intimidatorio mi auguro che tutto quanto necessario alla ricerca del colpevole sia avviato il prima possibile." Così Pietro Smargiassi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle sull'episodio che ha colpito il sindaco di Vasto.



“L’auspicio è che le indagini escludano il dolo, se tale ipotesi venisse però confermata, sarebbe un gesto gravissimo verso il sindaco e presidente della Provincia Francesco Menna, al quale va tutta la mia solidarietà e vicinanza”, così il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci sull’incendio dell’auto di Menna. “Conosco bene Francesco e il suo modo di riferirsi alla comunità – ribadisce Paolucci - il suo senso delle istituzioni e delle regole, che applica alla vita amministrativa come rappresentante dei cittadini e delle cittadine a tutti i livelli, sia al Comune di Vasto, sia alla Provincia di Chieti. A lui l’esortazione ad andare avanti in limpidezza, come ha sempre fatto fino ad oggi, perché questa è la sua grande forza”.