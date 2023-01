Maltempo, prevista altra neve in Abruzzo: allerta gialla in nove regioni

È ancora maltempo in Abruzzo dove per la giornata di domani, giovedì 26 gennaio, è stata diramata un’allerta gialla.

Il dipartimento della Protezione civile, sulla base delle previsioni disponibili, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse nel quale si legge che “dalle prime ore di domani, giovedì 26 gennaio 2023, e per le successive 24-36 ore, si prevedono nevicate sparse, al di sopra dei 700-900 m, su Abruzzo e Molise, con quota neve in progressiva diminuzione fino a 500-700 m, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti alle quote superiori".

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata una allerta gialla su Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e su settori di Emilia-Romagna, Campania e Sardegna.