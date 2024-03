Nuova allerta meteo sull'Abruzzo, venti forti e burrasca già dalla tarda serata

Nuova allerta meteo sull'Abruzzo per il fine settimana. Il Centro funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal dipartimento della Protezione Civile nazionale un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

In particolare, dalla tarda serata di oggi (sabato 9 marzo), e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, anche in Abruzzo. I rinforzi più intensi si avranno sui relativi settori costieri e montuosi. Mareggiate lungo le coste esposte.