Alla d'Annunzio il primo convegno regionale sul tema “Dai geologi per i geologi”

Si terrà venerdì 30 giugno, a partire dalle 9,30, nell'aula 3 di Farmacia del Campus universitario di Chieti, il primo convegno regionale sul tema: “Dai geologi per i geologi - L’esperienza professionale a servizio della formazione”, organizzato dai corsi di laurea in scienze geologiche dell’università degli studi “Gabriele d’Annunzio” e dall’Ordine dei geologi della Regione. La giornata prevede interventi di geologi che svolgono attività professionale e che operano nelle pubbliche amministrazioni. Saranno illustrati casi reali di studio, verranno valutati criticamente i risultati ottenuti, saranno quindi affrontati temi di stringente attualità come il ruolo del Geologo nella ricostruzione post terremoto. Al termine delle sessioni ci saranno momenti di discussione e di confronto moderati dal dottor Antonio Carabella e dal professor Mario L. Rainone.

"L’evento che andremo a vivere - spiegano i professori Marcello Buccolini e Giusy Lavecchia, presidenti dei corsi di studio triennale e magistrale in scienze geologiche della d’Annunzio - rappresenta un momento importante per i nostri studenti. Le scienze geologiche mostrano, a livello nazionale, un preoccupante calo delle iscrizioni nonostante la fragilità geologica del nostro Paese. L’incontro tra il mondo professionale, quello accademico e, soprattutto,quello degli studenti è indispensabile per ribadire la centralità della geologia in tutti i processi di trasformazione del territorio".

"Si tratta di una importante iniziativa che consolida la sinergia tra l’ordine e l’oniversità d’Annunzio.- sottolinea il dottor Nicola Labbrozzi, presidente dell’ordine dei geologi della Regione Abruzzo - Condividendo le esperienze maturate dai geologi con i giovani laureati e con gli studenti, intendiamo offrire l’opportunità di comprendere l’importanza del geologo nella società. È ancora più importante farlo proprio ora, in un periodo come quello attale nelquale il nostro Paese è costantemente interessato da grandi e ripetuti fenomeni naturali che provocano vittime e ingenti danni".