“Dallo storytelling allo storyselling”, a Vasto un evento con il giornalista Giampaolo Colletti del Sole24ore

Sabato 19 agosto a palazzo d’Avalos è in programma l’evento “Dallo storytelling allo storyselling” con Giampaolo Colletti, giornalista collaboratore per il sole24ore, direttore di StartupItalia.

Dalle 18,30 a Vasto si parlerà di marketing territoriale e di come il futuro dei punti vendita viaggi tra tradizione e innovazione, soprattutto grazie alla forza della rete e dei social media per raccontarsi, per creare servizi a valore aggiunto, intercettare nuovi clienti, vendere online negli anni in cui siamo tutti influencer. L’evento, organizzato dall’Assessorato al commercio del Comune con Cna Abruzzo, sarà moderato da Silvio Calice, è aperto al pubblico.