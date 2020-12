Il piccolo teatro dello Scalo compie 13 anni: "Non vediamo l'ora di ripartire"

Dispiace vedere i teatri chiusi, ma si guarda al futuro con tanta voglia di rinascere. Con questa volontà il Piccolo teatro dello Scalo è arrivato al 13esimo anno di attività. Era il 16 dicembre del 2008, infatti, quando inaugurava quel piccolo spazio, nato dall’evoluzione dell’associazione Il Canovaccio (che oggi ha 35 anni).

Tante le cose fatte e le soddisfazioni di questi primi 13 anni. Le ha riassunte il direttore artistico Giancamillo Marrone: dai nomi importanti che il Piccolo teatro dello Scalo ha ospitato (Emanuele Salce, Pino Insegno, Antonello Angiolillo, Francesco Montanari, Federico Perrotta, Alessandro Blasioli, Enrico Beruschi, Patrizia Rossetti, solo per citarne alcuni) agli spettacoli unici di impegno civile portati per la prima volta in Abruzzo a Chieti come ‘Radio aut’ la voce di Peppino Impastato, “La donna che disse no’ (su Franca Viola), ‘I Siciliani’ su Pippo Fava. Ma anche importanti momenti di formazione con i massimi esperti del teatro come Giorgio Bongiovanni, attore del Piccolo Teatro di Milano (il Pantalone di Arlecchino servitore di due padroni di Strehler), i laboratori annuali di teatro e di canto, le collaborazioni con l’università di Chieti , il Cendic di Roma, la Prefettura di Chieti.

“Questo ed altro è stato ed è il Piccoloteatro dello Scalo – rammenta Giancamillo Marrone - ma tutto ciò è stato ed è possibile grazie ad un sogno e a chi ha avuto il coraggio di crederci come l’imprenditore Nicola Sebastiani e alla sua famiglia, a Francesco Ricci che volle che lo conoscessi e a tutti coloro che credono ancora nel teatro, a tutta la comunità che si è creata intorno al nostro teatro. Dopo una pandemia del genere – conclude - ci aspettano nuove sfide e bisognerà ricostruire ma sarà una gran rinascita”.

un reading del Piccolo sulla Shoah