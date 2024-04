Il teatino Alessandro Blasioli porta in scena a Roma "Questa è casa mia" a quindici anni esatti dal sisma

“Paolo non sapeva che il Miserere di Chieti fosse lo stesso di quello cantato nella processione del Venerdì Santo della sua città, L’Aquila. E rimane pertanto attonito, per tutte e tre le volte che il canto è intonato in direzione della città smembrata dalla furia della terra”.

Inizia così “Questa è casa mia”, monologo di teatro civile che il giovane attore e drammaturgo originario di Chieti, Alessandro Blasioli, porta in scena dal 2017 in Italia e all’estero. Vincitore di 17 premi nazionali (negli Stati Uniti nel 2018 ha vinto anche il festival InScenaNY), lo spettacolo scritto, diretto e interpretato dell'attore e drammaturgo abruzzese andrà in scena a Roma (Palazzo Merulana) il 6 aprile, nel giorno esatto del quindicesimo anniversario del sisma che ha colpito L'Aquila e l’Abruzzo nel 2009.

Il racconto delle peripezie vissute dalla famiglia Solfanelli a seguito del terremoto che ha colpito L’Aquila e l’Abruzzo nel 2009 si intreccia con il racconto dell’amicizia tra Paolo e Marco, travolta anch’essa dalla potenza della natura e dall’iniquità dell’uomo. Se infatti da una parte ci sono Rocco e Piera, costretti ad un infinito peregrinare insieme al figlio tra hotel della costa, feste di paese, tendopoli, rivolte civili e New Town, dall’altra c’è il terremoto che non ha disintegrato solo le case ma anche gli affetti e i legami.

“Ho iniziato a scrivere questo spettacolo nel 2014 – racconta Alessandro Blasioli - quando ho scoperto che, a eccezion fatta degli abruzzesi, molte persone ignorassero la situazione del post sisma aquilano. Ho deciso, quindi, di parlare non della tragedia in sé, ma di quello che si poteva e si doveva evitare nel dopo sisma con estrema ironia, cercando il poetico e il divertente anche laddove sembra non ci sia”.

A quindici anni esatti da quel 6 aprile 2009 che ha cambiato per sempre la storia dell’Abruzzo e del suo capoluogo Blasioli racconta una storia tanto singolare quanto universale, prendendo in prestito principi derivanti dalla commedia dell’arte (che ha studiato a Parigi con Carlo Boso) messi a servizio della solida struttura del teatro di narrazione. Blasioli è “uno, nessuno e centomila” nel tentativo (riuscito) di portare sul palcoscenico un dramma collettivo. Il risultato è uno spettacolo intenso e complesso, in cui i freddi dati della cronaca, i numeri e le lettere della burocrazia si intrecciano con le emozioni e la forza viscerale della materia umana che narra la propria storia.