Fca Val di Sangro, Usb annuncia un nuovo sciopero: "Continua la trattativa di rinnovo del peggior contratto mai realizzato"

L’Unione Sindacale di Base -Federazione Abruzzo e Molise ha proclamato due ore di sciopero su tutti i turni lavorativi di venerdì 20 gennaio in tutto il plant Fca Italy in Val di Sangro, la ex Sevel.

Il sindacato torna a chiedere “aumenti contrattuali in linea con il costo della vita, condizioni di lavoro più umane” e si scaglia “contro i mancati rinnovi contrattuali ai lavoratori precari” chiedendo “democrazia sindacale vera”.

“Continua la trattativa di rinnovo del peggior contratto mai realizzato (Ccsl) di cui, a parte i comunicati di routine che dicono poco o niente, nulla ci è dato sapere ed il fatto che le basi su cui trattare non siano mai state avallate dai lavoratori la dice lunga" sottolinea in una nota di protesta l'Unione sindacale di base di Pescara.

"I lavoratori - prosegue il sindacato - continuano a vedere le proprie buste paga sempre più misere rispetto al continuo aumento dei prezzi su energia e beni primari. Apprendiamo che gli incontri tra sindacati firmatari del Ccsl e Stellantis continuano anche a febbraio ma si parte da una richiesta salariale sindacale ben al di sotto di quello che i lavoratori stanno già da tanti anni perdendo e non osiamo immaginare di quanto l'azienda farà scendere ancora le cifre richieste, quali contropartite richiederà e in quanti anni questi aumenti salariali saranno scaglionati. Nel frattempo stiamo ancora aspettando gli esiti della richiesta di incontro dei sindacati firmatari del Ccsl, fatta ad ottobre, per ottenere l'una-tantum per il caro bollette”.

Con questa protesta, l’Unione sindacale di base, inoltre, intende continuare a denunciare “condizioni di lavoro sempre più insostenibili” e il licenziamento “di quei pochi lavoratori precari rimasti in azienda”.