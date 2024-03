La Cisl Fp non aderisce allo stato di agitazione dei lavoratori Asl: "Scegliamo la via del dialogo"

La Cisl Fp non aderisce allo stato di agitazione dei lavoratori della Asl Lanciano Vasto Chieti indetto dalle altre rappresentanze sindacali unitarie e dalla Rsu ed esprime pubblicamente dissenso riguardo alle motivazioni alla base dell'azione, ritenute "insufficienti per giustificare un intervento così deciso, e sottolinea che l’utilizzo improprio di fondamentali strumenti sindacali potrebbe affievolire l’importanza stessa di tali strumenti".

“Il dialogo e il confronto sono la via maestra per risolvere le questioni sindacali. La Cisl Fp si renderà sempre disponibile a collaborare con coloro che credono nel dialogo come strumento per migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti” ha dichiarato il segretario generale della Cisl Fp Abruzzo Molise, Vincenzo MennucciI.

"La Asl 02 - ricorda il sindacato - ha convocato un tavolo sindacale per il 4 aprile per affrontare le tematiche e le questioni rilevanti per il benessere dei lavoratori e dei servizi, pertanto, non comprende le ragioni dell'agitazione del personale indetta successivamente". E conclude: "La Cisl Fp riafferma il suo impegno nel promuovere il dialogo come strumento principale per la tutela dei diritti dei lavoratori e il benessere nei luoghi di lavoro. Si pone come punto di riferimento per la costruzione di un clima di collaborazione e fiducia all'interno delle relazioni sindacali, al fine di garantire un futuro lavorativo più equo e favorevole per tutti gli iscritti".