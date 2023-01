Sesso con un alunno minorenne: ex dirigente scolastico finisce in carcere

È finito in carcere l’ex dirigente scolastico di Lanciano accusato di abusi sessuali nei confronti di un alunno minorenne, con abuso dei poteri connessi alla sua funzione,

Per Marcello Rosato, 51 anni, questa mattina si sono aperte le porte del carcere di Lanciano: dovrà scontare la condanna a tre anni e sei mesi di reclusione inflitta dal tribunale collegiale di Chieti. Condanna divenuta definitiva dopo che ieri la Cassazione ha respinto il ricorso.

Questa mattina gli agenti del commissariato di Lanciano hanno prelevato l’uomo dalla propria abitazione per accompagnarlo nel carcere frentano. Rosato era stato arrestato nel 2020 ed era già finito agli arresti domiciliari per otto mesi.

I fatti, ricostruiti dalla procura di Chieti, risalgono all’anno scolastico 2017/2018: i rapporti con lo studente, all'epoca minorenne, conosciuto su una chat di incontri, sarebbero stati consumati all’interno dell’ufficio del dirigente scolastico in un istituto superiore di Ortona e in una casa al mare a San Vito Chietino, come hanno ricostruito le indagini della squadra mobile di Chieti.

L'ex dirigente scolastico, difeso dall’avvocato Alessandro Troilo, ha sempre respinto le accuse, in particolare l’abuso di autorità.

La condanna del tribunale di Chieti è in continuazione con il patteggiamento della pena di un anno e sei mesi di reclusione dinanzi al gip del tribunale dell’Aquila nel procedimento che vedeva l'uomo accusato di prostituzione minorile con un ragazzino di 16 anni.