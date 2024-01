Ritrovato a Lanciano il 17enne che non era tornato a casa dopo la scuola

Appello per uno studente diciassettenne di Lanciano che oggi, 22 gennaio, non è tornato a casa dopo la scuola.

Il ragazzo si chiama Luca e frequenta il terzo anno di informatica all'istituto industriale Da Vinci, nella sede centrale di via Rosato. La famiglia non ha più notizie di lui dalle ore 13.45 circa di oggi.

Dopo aver frequentato le lezioni, il giovane è uscito da scuola e non è rientrato a casa. I familiari sono molto preoccupati e si sono rivolti ai carabinieri di Lanciano, che hanno subito attivato le ricerche.

Su autorizzazione della famiglia, e sentita la prefettura, è stata diffusa anche una foto recente del diciassettenne. Questa mattina indossava scarpe da tennis, jeans strappati, felpa colore senape con cappuccio e sopra un giubbino nero e giallo. Non è escluso che possa essersi allontanato da Lanciano mediante un mezzo di trasporto pubblico.

Chiunque abbia visto lo studente o abbia informazioni in merito, è pregato di contattare immediatamente il 112.

Aggiornamento delle ore 21.30. Il diciassettene è stato ritrovato nella zona del quartiere Cappuccini, non molto lontano dall'istituto superiore frequentato dal ragazzo. Sta bene ed è stato portato in commissariato da una pattuglia della polizia che lo ha notato dopo le 21 in un parchetto. La famiglia lo sta raggiungendo.