Addio ad Aldo de Aloysio, erede di Masciangelo: "Una vita spesa per la musica e la tipografia"

È morto a 87 anni Aldo de Aloysio, erede della famiglia Masciangelo, che per Lanciano significa la storica tipografia di corso Roma e la tradizione musicale.

Prozio di de Aloysio, infatti, è il celebre compositore Francesco Masciangelo, autore delle musiche sacre che accompagnano la processione del Venerdì santo e di tante altre composizioni, di cui proprio quest'anno ricorre il bicentenario della nascita.

E nel mezzo dei festeggiamenti per l'illustre antenato, ieri si è diffusa la notizia dell'improvvisa scomparsa di Aldo de Aloysio, persona d'altri tempi, garbata, discreta e votata alla musica, che praticava suonando il violino.

Si è spento ieri in una struttura per anziani a Selva di Altino dove si trovava. Si è speso una vita per riscoprire e dare la giusta importanza al patrimonio musicale del compositore Masciangelo e per questo fine aveva fondato Centro di documentazione e ricerche musicali "F. Masciangelo", di cui da anni era presidente.

“Aldo de Aloysio è stato il fondatore del Centro Masciangelo nel 1998 e ricopriva la carica di presidente ormai da diversi anni – lo ricorda l'associazione, stringendosi al dolore della famiglia, del fratello Lucio in particolare - Senza di lui non si sarebbero mai innescati il recupero e lo studio del patrimonio musicale e della figura del maestro Francesco Masciangelo cui proprio quest'anno sono dedicate le celebrazioni per il bicentenario della nascita. La stessa nostra associazione compie 25 anni di attività e sono in corso di realizzazione numerosi eventi che avevamo concordato con Aldo. Certamente quanto iniziato sarà portato avanti con maggiore tenacia anche in memoria di Aldo che resterà compagno del nostro ancora lungo viaggio alla riscoperta della musica del celebre compositore Francesco Masciangelo. Siamo consapevoli che la figura di Aldo è già nella nostra storia e in quella della città”.

Recentemente de Aloysio aveva donato al Comune di Lanciano la storica Tipografia Masciangelo, che iniziò la sua attività nel 1863 e dove vi si formò Rocco Carabba. L'immobile di corso Roma e tutto quello che contiene – arredi, caratteri e attrezzature – sarà trasformato in un museo dell'arte tipografica, come voleva Aldo de Aloysio.

I funerali saranno celebrati oggi, alle 16.30, nella cattedrale della Madonna del Ponte a Lanciano.