Minaccia i poliziotti giunti per un controllo nel suo bar: denunciato un 33enne

Un 33enne di Lanciano è stato denunciato a piede libero oggi, 13 gennaio, per minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo avrebbe aggredito verbalmente gli agenti del reparto di prevenzione crimine di Pescara, che con due pattuglie, in mattinata, si sono recati nell'attività commerciale, un bar, che gestisce a Castel Frentano per un controllo ordinario sugli avventori.

Alla vista delle auto della polizia ferme davanti al locale, il 33enne sarebbe andato in escandenza, minacciando gli agenti affinché andassero via senza effettuare alcun controllo. I poliziotti lo hanno quindi invitato a seguirli in commissariato a bordo dell'auto di servizio, ma l'uomo avrebbe opposto resistenza.

Alla luce delle sue condotte, il 33enne è stato denunciato in stato di libertà per minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.