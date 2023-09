Sparito da Vasto due mesi fa, l'appello della compagna su "Chi l'ha visto?": «Torna, fallo per me» [VIDEO]

È stato trattato ieri, mercoledì 13 settembre, nel corso della prima punatata della stagione della trasmissione "Chi l'ha visto" in onda su Rai 3, il caso di Nicola Basilico, l'ex guardia giurata 55enne originaria di Gissi che ha fatto perdere le sue tracce nella mattinata di giovedì 13 luglio allontanandosi dall'istituto Santa Chiara di Vasto marina. Al centro dell'attenzione il suo ricovero presso la struttura e la sua grande storia d'amore con la compagna Vincenzina.

Nel corso della puntata la donna ha raccontato il suo primo incontro con il bel Nicola in un bar di San Salvo, la convivenza durata 5 anni a Gissi, poi la perdita del lavoro dell'uomo e la morte di sua madre. Nascono così i primi problemi di coppia e deteriora la salute di Nicola, al punto da rendersi necessario il suo ricovero nel centro di riabilitazione di Vasto marina.

Ma Nicola non dimentica Vincenzina e continua a mandarle messaggi video professandole il suo amore. Lei si trasferisce a Lanciano, ma va a trovarlo spesso. Poi Nicola sembra star meglio e Vincenzina e la sorella di lui, Rosanna, sembrano rassicurate.

Trascorrono due anni e Nicola vorrebbe lasciare la struttura, ma i medici dicono che è troppo presto. Si giunge così al 9 luglio scorso, giorno in cui Vincenzina lo va a trovare, ma lo trova fortemente debilitato. L'uomo sarebbe peggiorato dopo aver trascorso 4 giorni in Puglia per una gita organizzata dalla struttura. I medici parlano di shock emotivo in seguito alla gita... e intanto arriva giovedì 13 luglio quando, alle 9,30, Nicola esce dalla struttura e scompare.

Vicino all'istituto Santa Chiara c'è la statale 16, trafficatissima, ma c'è anche la stazione ferroviaria: Nicola potrebbe essere salito su un treno? Improbabile, secondo la sorella Rosanna, che l'uomo possa aver raggiunto la stazione, viste le sue condizioni fisiche e il fatto che in quel giorno si registravano ben 42 gradi. Tra l'altro, aggiunge Rosanna, si vedeva che non stava bene.... come mai non è arrivata nessuna segnalazione? Possibile che nessuno lo abbia notato?

Le ricerche di Nicola sono state svolte attentamente, persino con l'ausilio di cani molecolari, ma sembra essere svanito nel nulla. E intanto Vincenzina dagli schermi di Rai 3 lancia il suo appello disperato: «Nicola, torna. Fallo per me».

