La Cgil Chieti celebra la festa dei lavoratori con una tavola rotonda "per il rilancio di una buona occupazione"

La Cgil Chieti celebra la festa dei lavoratori con un grande evento che coinvolgerà il presidente della Provincia Francesco Menna, i sindaci e le associazioni del territorio, per "rilanciare la buona occupazione".

L'evento, dal titolo “Le realtà provinciali tra precariato, povertà, lavoro sommerso e contrasto all’illegalità. Quali politiche per il rilancio di una buona occupazione”, è in programma lunedì 1° maggio, dalle ore 9.30, al Parco dei Priori di Fossacesia.

“Sarà l’occasione per ricordare che il primo maggio non può essere solo una ricorrenza festiva, ma deve essere anche un momento per costruire percorsi concreti di programmazione e rilancio della buona occupazione - afferma il segretario generale della Cgil Chieti, Franco Spina – abbiamo invitato al tavolo, per discutere, associazioni professionali di categoria, del territorio, sindaci e il presidente della Provincia”.

I temi affrontati saranno diversi e tutti strategici: il fenomeno del caporalato che torna ad affacciarsi in settori come l’agricoltura e non solo, con il conseguente rischio di illegalità diffusa; il tema della salvaguardia delle imprese che correttamente applicano i contratti nazionali e rispettano le norme quali quelle sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; come va combattuta la logica del massimo ribasso e dei subappalti che creano concorrenza sleale e svalorizzano i salari. Il tema, infine, di come, a partire dalla realtà della Provincia e dalle risorse europee, si possa programmare un futuro che combatta questi fenomeni e affronti anche le questioni della precarietà, della povertà e della marginalità sociale.

Nel corso dei lavori sarà annunciata la bozza di un protocollo d’intesa istituzionale da condividere tra il partenariato sociale e le istituzioni locali e provinciali, al fine di contrastare più efficacemente il fenomeno dell’illegalità nel mondo del lavoro e degli appalti.

Saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna, il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio, la responsabile delle politiche sul lavoro della Confesercenti Chieti Sonia Di Naccio, il presidente della Cna Chieti Giuseppe Troilo, il èresidente della Cia Chieti-Pescara Domenico Bomba, la co-referente Libera Abruzzo Mariella Tieri, il segretario Cgil Molise Paolo De Socio, il sindaco di Atessa Giulio Borrelli, il sindaco di Casoli Massimo Tiberini, il sindaco di Torino Di Sangro Nino Di Fonzo, il sindaco di Tollo Angelo Radica, il sindaco di Paglieta Ernesto Graziani, il sindaco di Rocca San Giovanni Fabio Caravaggio.

“Facciamo parte di un modello di sviluppo che può vederci protagonisti o spettatori - conclude Spina - ciò dipenderà in parte anche da noi. È anche nostro compito cominciare un percorso dal basso e provare a costruire una proposta che rafforzi lo sviluppo e programmi il futuro della nostra Provincia. Lo vogliamo fare insieme a tutti gli attori del territorio, convinti che la condivisione sia l’unica strada percorribile se vogliamo pensare ai giovani e al loro futuro”.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Paolo Di Sabatino, seguirà un momento conviviale nel primo pomeriggio. L’intrattenimento musicale sarà affidato alla band “Vie delle indecisioni".