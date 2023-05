Il Giro d'Italia torna in Abruzzo: oggi la "tappa Pantani" con la salita a Campo Imperatore

Il Giro d'Italia torna in Abruzzo: dopo il 'tris' con la partenza dalla costa dei trabocchi, lo scorso fine settimana, oggi (venerdì 12 maggio) è il turno della settima tappa con il primo arrivo in salita a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, a 2135 metri, partendo da Capua e percorrendo 218 km.

Si inizierà a salire già dal 70esimo chilometro e a Roccaraso si affonterà un Gpm di seconda categoria, 7.3 km al 6.1% di pendenza media.

Dopo discesa e pianura, il finale sarà davvero impegnativo. Calascio, 13,8 km al 5,9% di pendenza media, precede l'ascesa al Gran Sasso, 28,5 km al 3,4%. Gli ultimi 4,5 km sono all'8.2% ma con picchi al 13%.

Il gruppo è partito poco dopo le 11.15, l'arrivo è previsto tra le 17 e le 17.30.

"All'arrivo a Campo Imperatore, che mi piace chiamare 'tappa Pantani' riproponendo quell’arrivo storico di Pantani nel 1999 che in più d’una generazione ancora oggi evoca grandi emozioni, sono molto legato e gli attribuisco un valore particolare. Sarà una giornata memorabile e ricca di emozioni, mi auguro che tutti, dagli atleti ai tifosi fino ai semplici curiosi che numerosi saliranno in quota per l'occasione, possano vivere una giornata di festa che per la nostra terra sarà una cartolina da incorniciare" il commento del senatore abruzzese di Fratelli d’Italia Guido Liris, già assessore regionale al Bilancio e allo Sport.

"Non era scontato ottenere la partenza del Giro dall’Abruzzo - aggiunge - ma non lo era neppure avere questa presenza prolungata della carovana sul nostro territorio con ben tre tappe, e riportare il Giro a Campo Imperatore. È servito un lavoro lungo e impegnativo che oggi ci ripaga di ogni sforzo”, fa osservare Liris, “se guardiamo al ritorno di immagine per l’Abruzzo, che forse per la prima volta è di tipo universale, senza cioè privilegiare un’area o un’altra ma lo è nel complesso: dalla costa dei trabocchi all’entroterra fino alla cima più alta”.