Serie C, l'Avellino in ritiro a Palena

Ufficiale: a Palena, a luglio, arriva una grande del calcio italiano, l'Avellino, per due settimane di ritiro precampionato a due passi dalle acque fresche e rigeneranti del fiume Aventino. Dal 16 al 30, infatti, la squadra allenata da Massimo Rastelli, che giocherà nel girone C di serie C - lo stesso del Pescara - lavorerà nel centro della Valle dell'Aventino e svolgerà sul prato da serie A del campo "Gli Angeli di Palena" tre amichevoli, le prime della nuova stagione. Il club campano ha annunciato la sua presenza in Abruzzo poche ore fa con una news sul proprio sito ufficiale:

"L’U.S. Avellino 1912 rende noto di aver definito il programma del ritiro precampionato in vista della stagione 2023/2024 che si svolgerà a Palena (CH) dal 16 al 30 luglio 2023. Il gruppo squadra soggiornerà in due strutture alberghiere: Hotel Terrazzo D’Abruzzo, dove alloggeranno squadra e staff tecnico, ed Hotel Casa dell’Orso, che ospiterà invece la parte operativa e dirigenziale del gruppo, strutture vicine allo stadio “Gli Angeli di Palena”, in cui la squadra svolgerà le attività di preparazione atletica e tecnica.

Durante il precampionato la squadra sarà impegnata in 5 allenamenti congiunti. Tre avranno luogo allo stadio “Gli Angeli di Palena" nei giorni 22, 26 e 29 luglio. Il primo vedrà come sparring partner dei biancoverdi una rappresentativa locale, mentre restano da definire gli altri due avversari. Al rientro in Irpinia seguiranno altri due test con luogo e data da definire.

Il club ringrazia fin da subito il Comune di Palena, nella persona del sindaco Claudio D’Emilio, le strutture alberghiere e la Polisportiva Palena per la disponibilità e la professionalità mostrate in questa prima fase organizzativa".

Neanche il tempo di salutare l'Avellino, che a Palena sbarcherà - ma ormai è una presenza fissa - l'Audace Cerignola, altro club del girone C di serie C, che inizierà il lavoro nel Medio Sangro il 2 agosto.