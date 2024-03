La Sambenedettese ha chiesto il posticipo della sfida con il Chieti

La stagione in Serie D sta entrando nelle sue fasi cruciali e in questo rush finale una delle gare più importanti e sentite per il Chieti è la trasferta di San Benedetto del Tronto prima di Pasqua. Se all'andata la sfida all'Angelini, con una grandissima cornice di pubblico, valeva l'alta classifica, adessol'incrocio ha presupposti ben diversi ma comunque è previsto il pubblico delle grandi occasioni nelle Marche. A penalizzare l'afflusso degli spettatori potrebbe però essere il giorno e l'orario di gara e proprio per questo motivo si sta cercando una soluzione. La Samb ha infatto presentato una richiesta alla Lega Nazionale Dilettanti per posticipare l’orario di inizio della partita, in programma per giovedì 28 marzo contro il Chieti al Riviera delle Palme. La società rossoblu vorrebbe giocare in serata: alle 18.30 o alle 20.30. Queste le due ipotesi in cantiere, a consentire una maggior presenza anche da Teate data la vicinanza tra le due città. In un giorno ferale è comunque più comodo un orario non a ridosso del pranzo e non troppo all'interno delle ore di lavoro. Il Chieti sarebbe d’accordo. Adesso si attende solo la decisione e l'eventuale comunicazione della Lnd