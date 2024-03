Le rappresentative della Lnd Abruzzo pronte per il Torneo delle Regioni: dal 23 al 29 marzo in Liguria

Le rappresentative di calcio della Lnd Abruzzo sono pronte a partire per l’avventura del Torneo delle Regioni, che quest’anno spegne le sue prime 60 candeline. Si avvicina il fischio d’inizio della kermesse nazionale riservata alle selezioni dei comitati regionali, che si svolgerà in Liguria a partire dal prossimo sabato 23 marzo (fino al 29). L’Abruzzo sarà presente con le squadre Under 15, Under 17 e Under 19 maschili e con la Femminile.

Abruzzo inserito nel girone E con i padroni di casa della Liguria, il Molise e Trento per quanto riguarda le formazioni maschili, sempre nel girone E per il torneo femminile, in cui le ragazze abruzzesi giocheranno un triangolare con Liguria e Trento.

Per il presidente Lnd Abruzzo, Ezio Memmo: “All’interno di Club Abruzzo trovano spazio tutti quelli che sono i valori del calcio dilettantistico. I ragazzi e le ragazze sanno che educazione, rispetto e divertimento sono gli asset delle nostre rappresentative. Chi partecipa al Torneo delle Regioni porta l’Abruzzo in Italia. Indossare i colori della nostra regione è un riconoscimento per i tanti ragazzi e ragazze che s’impegnano durante tutta la stagione.

La selezione fatta per formare le varie rappresentative è un lavoro complesso a cui anche quest’ano abbiamo dedicato molta cura, i ragazzi visionati sono stati tanti, i criteri utilizzati sono quelli dettati da Club Italia. Il movimento calcistico regionale è sicuramente in crescita e di questo ringraziamo anche le società per il grande lavoro che svolgono nel preparare i nostri giovani e le nostre giovani”.

Per la responsabile Calcio femminile della Lnd Abruzzo, Laura Tinari: “Il ringiovanimento della rappresentativa femminile intrapreso lo scorso anno è stato da sprone per l’ingresso nel campionato di Eccellenza di società con calciatrici anagraficamente giovani. Questo ha consentito al campionato di essere più dinamico, ma soprattutto ha permesso al nostro selezionatore di poter scegliere tra tante giovani leve per comporre la rosa che parteciperà al Torneo delle Regioni.

Abbiamo lavorato tanto, con raduni di allenamento e amichevoli, confrontandoci anche con società che militano in categorie maggiori. Partiamo sereni sapendo di aver fatto tutto il possibile per presentarci preparate a questo importante appuntamento”.

Mauro Bassi, consigliere Lnd Abruzzo e capo delegazione della spedizione abruzzese in Liguria: “Anche quest’anno arriviamo al Torneo delle regioni, il più importante appuntamento nazionale per i nostri giovani e le nostre giovani pronti. L’impegno di tutti i nostri staff anche in questa stagione è stato encomiabile. Siamo a lavoro da ottobre per prepararci. Ora testa ai primi impegni di domenica con il Trento”.

La novità di quest’anno sarà la possibilità di vedere tutti i match delle squadre abruzzesi in diretta sulla pagina Facebook Lnd Abruzzo e in tv su Super J (canale 16 d.t.).