Promozione, girone C: Casalbordino - San Giovanni Teatino 4-1

Casalbordino forza 4: la formazione giallorossa torna alla vittoria in casa contro il San Giovanni Teatino e, approfittando del pari interno della capolista Virtus Cupello, rosicchia due punti dalla vetta e la rimette nel mirino, distante ora solo sei punti. Dopo il ko di San Salvo della settimana scorsa, la formazione di Borrelli riparte e, a braccetto con il Vasto Marina, riprende la sua corsa alle spalle della diretta rivale. Le tre retrocesse dall'Eccellenza, dopo undici giornate, stanno ormai dominando il Girone C e si giocheranno il ritorno nel massimo campionato regionale da qui a fine staigone.

La vittoria del Casalbordino nasce nel primo tempo, con il capitano Della Penna che al 24′ sblocca il match con un preciso colpo di testa. Il San Giovanni Teatino trova il pari pochi minuti dopo con Taguna (al 31′), al termine di una bella azione corale dell'ottima squadra di mister Appignani. Gli ospiti restano indieci per l’espulsione di Santos (doppia ammonizione) e nella ripresa calano alla distanza. Il Casalbordino preme e trova subito il nuovo vantaggio dopo soli 6 minuti: la firma è di Conti per il 2-1. Il finale è tutto di Djuric: l’attaccante serbo segna una doppietta tra il 20′ e il 25′, chiudendo la partita con largo anticipo. Nel finale, gli ospiti potrebbero accorciare dal dischetto, ma sprecano l'occasione con Chiacchiaretta. Dopo aver esultato assieme ai tifosi in tribuna, i giallorossi negli spogliatoi festeggiano anche per il pari della capolista, che riapre i giochi per il vertice.