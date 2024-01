Il Chieti riacciuffa L'Aquila nel super derby d'Abruzzo

Un gol di Alessandro Gatto su assist di Castellano, al debutto in neroverde, consente al Chieti di uscire indenne dallo stadio Gran Sasso d'Italia contro L'Aquila e rende positivo il vero debutto di mister Gennaro Iezzo sulla panchina teatina. E' finito 1-1 il big match di giornata in Serie D nel girone di appartenenza, il super derby abruzzese che era stato sbloccato da Banegas al 21' del primo tempo, grazie ad un gran gol (tiro chirurgico che ha fulminato Vitiello, portiere titolare di giornata in Casa Chieti) che è il decimo in stagione per l'argentino ex Francavilla. Al minuto 80, come detto, il pareggio ospite. Castellano appena entrato ha dato un pallone d’oro in area ad Alessandro Gatto che solo davanti a Michielin lo ha trafitto. Seconda rete in campionato per lui. Proteste aquilane per un sospetto fuorigioco, non il solo episodio da moviola di una partita con tanti spunti in tal senso Era uno snodo importante per entrambe per non perdere contatto dalla vetta occupata dal Campobasso, che però ha vinto 2-0 col Matese Il pari dunque serve a poco ad entrambe le contendenti del derby d'Abruzzo. Nall’Aquila Cappellacci ha mandato Angiulli in tribuna mentre nel Chieti Iezzo aveva scelto Masawoud nel tridente d’attacco, con Mazzei in panchina. Iezzo ha azzeccato la sostutzione decisiva: dentro il gioiello Castellano, appena arrivato, fuori Vincenzo Gatto. Il pari nel derby è un ottimo viativo in vista del recupero infrasettimanale contro l'Atletico Ascoli, tutto da vivere. Peccato che orario e giorno di gara penalizzeranno le presenze all'Angelini