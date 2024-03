Chieti corsaro, seconda vittoria nella gestione Luiso

Basta un gol di Salvatore a 20 minuti dalla fine al Chieti per sbancare Fossombrone e regalare a mister Pasquale Luiso la seconda vittoria della sua gestione. A blindare il successo ci ha pensato il portiere Serra con un capolavoro al minuto 95, a mantenere la sua porta inviolata.. Il Chieti lontano da casa non vinceva addirittura dallo scorso novembre ed ha scelto un appuntamento fondamentale per farlo. L'ultimo successo lontano dall'Angelini risaliva alla gara di Riccone, contro l'avversario che curiosamente sarà di scena a Teate nel prossimo turno. Il calendario ora propone 2 scontri diretti in casa (Riccione il 24 marzo e Termoli il 7 aprile) più la partitissima con la corazzata Campobasso (ultima all'Angelini e penultima del torneo, in data 28 aprile) mentre 4 saranno quelle in trasferta, tutte insidiose: 28 marzo al Riviera delle Palme di Sanbenedetto del Tronto, 14 aprile il derby di Notaresco, il 21 aprile a Monterotondo e il 5 maggio a Piedimonte Matese.

Di seguito, tutti i marcatori ed i finali della 27esima Giornata di Serie D (Girone F).

Avezzano-Matese 2-0 (Forte, Verna)

Fano-Campobasso 1-1 (Padovani (F) – Grandis (C))

Fossombrone-Chieti 0-1 (Salvatore)

Sambenedettese-Notaresco 0-2 (Marrancone, Belloni)

Sora-L’Aquila 1-0 (Gubellini)

Roma City-Vigor Senigallia 1-1 (Scognamiglio (R) – Balleello (V))

Tivoli-Atletico Ascoli 1-1 (De Marco (T) – Mazzarani (A))

Vastogirardi-Termoli 1-1 (Ruggieri (V) – Burzio (T))

United Riccione-Real Monterotondo Scalo 0-1 (Riccucci)